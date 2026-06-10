Стало известно о том, что инженеры АвтоВАЗа готовят к производству еще одну новинку. Речь идет о подключаемом гибридном варианте нового кроссовера Lada Azimut. Согласно заявлению Максима Соколова, занимающего пост главы компании, прототип «гибрида» будет подготовлен к третьему кварталу этого года.

Уточняется, что гибридный «Азимут» наделили полным приводом, а также силовой установкой, выдающей мощность до 290 кВт, которая примерно соответствует более понятным 390 л.с. Новинка будет обладать внушительным запасом хода на одном заряде батареи — порядка 1100 км, а до скорости 100 км/ч она будет разгоняться за 5,7 секунды.

Напомним, базовый Lada Azimut, основанный на Lada Vesta, встанет на конвейер летом или осенью этого года, а открытые продажи будут запущены в самом конце года. Новый автомобиль будут оснащать атмосферными двигателями объемом 1,6 или 1,8 литра (120 и 132 л.с.), турбированным мотором на 150 л.с., а также вариатором или механической КПП.

Azimut – не перелицованный «китаец» с переклеенными шильдами, а самостоятельно разработанный заводом компактный кроссовер, построенный на слегка растянутой платформе Lada Vesta. Автомобиль шире и выше. Длина — 4416 мм, ширина 1838 мм, высота 1608 мм, дорожный просвет – 194 или 208 мм, в зависимости от модификации.