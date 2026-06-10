Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кроссоверы Lada Azimut подключат к розетке 0 94

Техно
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Волжский агрегат выглядит уверенно.

Новинка будет обладать внушительным запасом хода на одном заряде батареи — порядка 1100 км.

Стало известно о том, что инженеры АвтоВАЗа готовят к производству еще одну новинку. Речь идет о подключаемом гибридном варианте нового кроссовера Lada Azimut. Согласно заявлению Максима Соколова, занимающего пост главы компании, прототип «гибрида» будет подготовлен к третьему кварталу этого года.

Уточняется, что гибридный «Азимут» наделили полным приводом, а также силовой установкой, выдающей мощность до 290 кВт, которая примерно соответствует более понятным 390 л.с. Новинка будет обладать внушительным запасом хода на одном заряде батареи — порядка 1100 км, а до скорости 100 км/ч она будет разгоняться за 5,7 секунды.

Напомним, базовый Lada Azimut, основанный на Lada Vesta, встанет на конвейер летом или осенью этого года, а открытые продажи будут запущены в самом конце года. Новый автомобиль будут оснащать атмосферными двигателями объемом 1,6 или 1,8 литра (120 и 132 л.с.), турбированным мотором на 150 л.с., а также вариатором или механической КПП.

Azimut – не перелицованный «китаец» с переклеенными шильдами, а самостоятельно разработанный заводом компактный кроссовер, построенный на слегка растянутой платформе Lada Vesta. Автомобиль шире и выше. Длина — 4416 мм, ширина 1838 мм, высота 1608 мм, дорожный просвет – 194 или 208 мм, в зависимости от модификации.

×
Читайте нас также:
#технологии #автопром #электромобили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прорыв в лечении рака поджелудочной железы: новый препарат снизил риск смерти на 60%
Изображение к статье: Команда Artemis
Изображение к статье: Истребитель нового поколения
Изображение к статье: Она спокойно существует, живет в отрыве от хозяина, поглощает питательные вещества и потихоньку видоизменяется. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Государства Евросоюза катастрофы практически не затронут. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Луна.
Техно
Изображение к статье: Парень остановился, чтобы спасти котенка, и попал в забавную ситуацию
Люблю!
Изображение к статье: Премьер Израиля Нетаниягу
В мире
3
Изображение к статье: Кубок FIFA
Спорт
Изображение к статье: Стерпится - слюбится; главное - чтоб человек был хороший. Иконка видео
Lifenews
1
Изображение к статье: Государства Евросоюза катастрофы практически не затронут. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Луна.
Техно
Изображение к статье: Парень остановился, чтобы спасти котенка, и попал в забавную ситуацию
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео