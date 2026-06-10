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Это вряд ли – эксперты усомнились в способности американцев долететь до Луны 0 94

Техно
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Луна.
ФОТО: NASA

Космическое агентство NASA рассчитывает высадить астронавтов на Луну к 2028 году, однако существуют большие сомнения в реалистичности этого срока. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на опрошенных экспертов.

Успех миссии Artemis III, запуск которой запланирован на середину 2027 года, зависит от двух частных компаний — SpaceX и Blue Origin, которые предоставят посадочные модули для перевозки астронавтов с орбиты на поверхность Луны и обратно. Таким образом, лунные амбиции NASA, по мнению экспертов, во многом зависят от двух миллиардеров — Илона Маска и Джеффа Безоса. Кстати, первый из них на днях может стать триллионером.

«Я и большинство людей сказали бы, что это нереалистичный срок», — заявил Кейси Дрейер, глава отдела космической политики The Planetary Society.

В апреле NASA в рамках миссии Artemis II доказало, что может использовать сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) и корабль Orion для отправки людей на лунную орбиту — миссия, целью которой был облет Луны, прошла успешно, продлившись десять дней, с 1 по 11 апреля.

По словам Дрейера, это позволит NASA отправиться на Луну в рамках последующих миссий с гораздо меньшими затратами, чем во времена программы «Аполлон», но при этом агентство попадает в зависимость от двух миллиардеров.

Бывший директор коммерческого космического подразделения NASA Фил Маккалистер также счел, что выполнение программы в срок маловероятно, но полностью не исключено.

На пресс-конференции администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что агентство «крайне уверено» в достижении цели и будет прозрачно информировать о любых изменениях. «Мы вернемся на Луну до конца 2028 года. Просто наблюдайте», — утверждает Айзекман.

В конце мая произошел инцидент, который дал основание экспертам заявить о возможных задержках в новой лунной программе США: тяжелая ракета-носитель New Glenn компании Джеффа Безоса Blue Origin взорвалась на стартовой площадке в Космическом центре имени Кеннеди, неподалеку от мыса Канаверал.

Взрыв произошел во время предстартовых испытаний, в ходе которых специалисты должны были проверить полную мощность двигателей ракеты. Никто не пострадал. Запуск должен был состояться не ранее 4 июня, в ходе него планировалось доставить на орбиту партию интернет-спутников Amazon Leo.

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#NASA #космос #Илон Маск #луна #spacex #Джефф Безос
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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