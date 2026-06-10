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Парень остановился, чтобы спасти котенка, и попал в забавную ситуацию 0 467

Люблю!
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Парень остановился, чтобы спасти котенка, и попал в забавную ситуацию

Это одна из самых милых ситуаций, которые можно представить.

 

В социальных сетях стало популярным видео, на котором молодой человек решил спасти котенка, но оказался в "засаде" целого отряда пушистиков.

На кадрах ролика парень выходит из машины и направляет камеру на маленького котенка, который бродит по обочине дороги. Когда мужчина поднимает котенка, камера поворачивается, показывая множество котят, выбегающих из травы.

Боже мой, я не могу вас всех забрать,

— говорит молодой человек.

 

Пользователи Reddit в комментариях активно делились остроумием.

Высылают самых смелых, зная, что вы остановитесь. Потом подкрепление атакует,

— написал один из них.

Я хочу увидеть продолжение, в котором он пытается вести машину, пока они все сходят с ума внутри,

— пошутил другой.

Интересно, что шутка стала реальностью — позже появилось видео, на котором все найденные парнем котята ползают по его автомобилю. Ему действительно удалось "забрать их всех"!

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