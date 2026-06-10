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Самый дорогой ЧМ в истории стартует в США: болельщикам готовят рекордные расходы 0 69

Спорт
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кубок FIFA

В четверг, 11 июня, в США стартует чемпионат мира по футболу, который уже называют самым дорогим и коммерциализированным турниром в истории - с рекордными доходами ФИФА и многотысячными расходами для болельщиков.

По данным ВВС, чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США при участии Канады и Мексики и, по оценкам Международной федерации футбола (FIFA), принесет более 9 млрд долларов дохода - это существенно больше, чем турниры в России и Катаре.

Организаторы называют предстоящий чемпионат самым прибыльным в истории: основная часть доходов придется на телетрансляции, билеты и коммерческие контракты. При этом, по оценкам аналитиков, до 80% расходов турнира фактически оплатят болельщики.

Одним из ключевых факторов удорожания стала новая система динамического ценообразования на билеты. В зависимости от спроса стоимость может значительно расти, а цены на финал, по данным аналитиков, достигают 4–9 тысяч долларов только за стандартные билеты. VIP-пакеты могут стоить до 70 тысяч долларов.

Дополнительную нагрузку на фанатов создадут масштабы турнира: матчи пройдут в 16 городах США, Канады и Мексики, между которыми значительные расстояния, что увеличит расходы на перелеты, отели и транспорт. Согласно расчетам издания Politico, каждый из 11 городов США потратит от 100 до 200 млн долларов на прием чемпионата, тогда как Конгресс выделил им в помощь всего 635 млн, и даже максимальные дотации (по 74 млн Майами и Атланте) не покрывают ожидаемых расходов.

По оценкам журналистов и фанатских организаций, общие затраты болельщика команды-финалиста могут составить от 12 до 30 тысяч долларов с учетом проживания, билетов и перемещений.

В то же время экономический эффект для принимающих городов остается спорным. ФИФА прогнозирует рост туризма и создание рабочих мест, однако аналитики отмечают, что значительная часть расходов ложится на муниципалитеты, включая безопасность и инфраструктуру.

В отличие от предыдущих турниров в РФ и Катаре, где активно инвестировали в строительство стадионов и транспорт, США почти не несут капитальных затрат - инфраструктура уже готова. Это делает нынешний чемпионат рекордным по коммерциализации, но не обязательно по долгосрочному экономическому эффекту для принимающей стороны.

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#футбол #США #транспорт #чемпионат мира #инфраструктура #фифа #расходы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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