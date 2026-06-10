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Николато после неудачи на Кубке Балтии: результат разочаровывает, но команда получила важный опыт 0 56

Спорт
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Игра Латвии с Фарерами
ФОТО: LETA

Главный тренер сборной Латвии по футболу Паоло Николато после поражения от Фарерских островов в матче за третье место Кубка Балтии заявил, что команда допустила слишком много ошибок, но при этом смогла найти игроков, которые могут усилить сборную в будущем.

Сборная Латвии завершила выступление на Кубке Балтии без медалей, уступив в матче за третье место Фарерским островам со счётом 0:1. После игры главный тренер команды Паоло Николато признал, что результат оказался неудачным, однако отметил и положительные моменты.

По словам наставника, на протяжении встречи латвийские футболисты временами контролировали ход игры и старались действовать первым номером.

«В целом некоторые вещи у нас получались довольно хорошо. Игроки сделали всё, что могли, но сейчас команда немного устала», — отметил Николато.

Тренер считает, что исход встречи во многом решили собственные ошибки латвийской команды. По его оценке, соперник получил слишком много возможностей для взятия ворот.

«Не знаю, заслуживали ли мы поражения, но мы дали сопернику три очень хорошие возможности. На таком уровне это слишком много», — признал специалист.

Особое внимание Николато уделил проблемам в атаке. По его словам, команде по-прежнему не хватает качества в завершающей стадии наступления, особенно когда соперник играет от обороны и оставляет мало свободного пространства.

Эта проблема стала ещё заметнее из-за отсутствия нескольких лидеров сборной. В таких условиях команде оказалось сложнее создавать и реализовывать опасные моменты.

Для латвийских болельщиков важным сигналом может стать другое наблюдение тренерского штаба. Николато заявил, что во время турнира удалось проверить нескольких футболистов, которые способны помочь национальной команде в будущем. По его словам, именно это стало одним из главных итогов нынешнего розыгрыша Кубка Балтии.

Тренер также объяснил раннюю замену защитника Роберта Вейпа. Она была связана не с игровыми причинами, а с ухудшением самочувствия футболиста во время матча.

Сборная Латвии подошла к игре за третье место после поражения в полуфинале от Литвы. Основное время той встречи завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказались литовские футболисты.

В финале Кубка Балтии Эстония выиграла у Литвы со счетом 1:0.

Кубок Балтии остаётся одним из старейших международных турниров среди национальных сборных. Его история началась ещё в 1928 году, а нынешний розыгрыш вновь показал, что даже традиционные региональные соревнования остаются важной площадкой для проверки состава и поиска новых игроков для национальных команд.

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#футбол #спорт #Паоло Николато
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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