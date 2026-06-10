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Нетаниягу назвал Эрдогана «антисемитским тираном» 1 44

В мире
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Израиля Нетаниягу
ФОТО: пресс-фото

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу жестко отреагировал на выпады со стороны турецкого руководства, заявив, что "антисемитский тиран Эрдоган" - это последний человек, который может проповедовать какое-либо моральное послание Государству Израиль.

Глава правительства подчеркнул, что президент Турции сам совершает геноцид против курдского населения, угнетает собственный народ и бросает в тюрьмы своих политических оппонентов.

Кроме того, Нетаниягу прямо обвинил Эрдогана в открытой поддержке палестинской террористической организации ХАМАС.

В своем официальном заявлении Нетаниягу также отметил, что Государство Израиль и Армия обороны Израиля, которая является самой моральной армией в мире, не намерены отступать от своих целей.

По словам премьер-министра, израильские военные продолжат решительно действовать против Ирана и всех его террористических марионеток, чья деятельность представляет прямую угрозу безопасности не только для региона Ближнего Востока, но и для всего цивилизованного мира.

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#Иран #терроризм #Израиль #Турция #Эрдоган #безопасность #Хамас #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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