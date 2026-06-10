Спустя два месяца после запуска в Европе новой системы биометрического контроля на границах пассажиры по-прежнему стоят в длинных очередях и сталкиваются с разными процедурами. Представитель Frontex предупреждает: на полную стабилизацию системы въезда/выезда могут уйти до двух лет.

Новая европейская Система въезда/выезда (EES) должна была модернизировать пограничный контроль, однако спустя несколько месяцев после её запуска путешественники по-прежнему сталкиваются с хаосом и неразберихой.

Теперь представитель ЕС признал, что на то, чтобы спорная система заработала в штатном режиме, может уйти до двух лет — перспектива, которую туристическая отрасль назвала «очень болезненной».

В агентстве Frontex, которое помогает управлять внешними границами ЕС, признали, что сбор биометрических данных — одна из ключевых проблем, вызывающих начальные сбои в работе системы.

Заместитель исполнительного директора Frontex Уку Сяреканно сказал, что снятие отпечатков пальцев у путешественников из стран, не входящих в ЕС, при их первом въезде в Шенгенскую зону «вероятно, самая сложная часть» внедрения.

«Мы рассчитываем, что ситуация стабилизируется через год-два, поскольку самая трудная часть — первое внесение данных», — сказал Сяреканно, выступая на мероприятии британской ассоциации туристических агентств и туроператоров ABTA в Лондоне.

Он раскритиковал практику, когда некоторых путешественников просят сдавать отпечатки и при последующих поездках, хотя правила EES этого не предусматривают.

«Мы стараемся добиться единообразного подхода к пограничным процедурам», — добавил Сяреканно.

«Мы прилагаем большие усилия, чтобы унифицировать практику».

В ответ на заявление о двухлетнем сроке генеральный директор ABTA Марк Тэнзер назвал это предупреждение «очень болезненным».

Серьёзную проблему при запуске создало то, что отдельные страны выбрали разные подходы к внедрению системы.

С середины апреля этого года EES должна полностью действовать на всех границах Шенгенской зоны свободного передвижения, однако в популярных туристических направлениях, в том числе в Испании, Португалии и Франции, образуются большие очереди.

Греция фактически приостановила проверки для граждан Великобритании, но недавно отказалась от этой идеи. В конце мая МИД страны заявил, что у него нет информации о том, что «представители каких-либо национальностей временно освобождены от соответствующей процедуры».

Сяреканно признал, что неодновременный и различный по странам запуск системы в ЕС влияет на то, как быстро удаётся отладить её работу.

«Есть страны, которые достаточно успешно справляются и выделяют специальные ресурсы, чтобы соблюдать все процедуры, — сказал он. — Но есть и те, кто по-прежнему испытывает серьёзные трудности».

К нерадости путешественников на пороге разгара летнего сезона он добавил, что расширять полномочия отдельных стран по приостановке процедур EES для сокращения очередей в самые напряжённые периоды не планируется.

Тем не менее представитель Frontex выразил надежду, что к сентябрю основные проблемы будут устранены.

Однако его заявления успокоили далеко не всех чиновников.

Выступая позже, глава ассоциации авиаперевозчиков Airlines UK Тим Олдерслейд заявил: «Нам ещё предстоит немало поработать».