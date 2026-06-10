Государственное бюро строительного контроля (BVKB) в среду провело обследование Мясного павильона Рижского Центрального рынка. По словам председателя Рижской думы Виестурс Клейнбергс, с четверга, 11 июня, эксплуатация павильона будет запрещена.

Мэр Риги поручил исполнительному директору города срочно оценить ответственность руководства компании Rīgas nami — действовали ли они как добросовестные хозяева и были ли своевременно выполнены требования BVKB.

Также Клейнбергс намерен призвать руководителя соответствующего комитета и отвечающего за муниципальную собственность вице-мэра Риги Эдвард Ратниекс разъяснить ситуацию жителям столицы.

Клейнбергс пообещал лично следить за тем, как решается проблема, а также за тем, оказывается ли поддержка торговцам, чтобы они могли по возможности продолжить работу.

В BVKB агентству LETA подтвердили, что бюро провело обследование Мясного павильона компании Рижский Центральный рынок и оценило техническое состояние здания. В настоящее время завершается оформление результатов проверки.

Более подробную информацию о выводах BVKB и принятых решениях бюро предоставит после завершения всех процедур в четверг, 11 июня.

Оборот компании «Rīgas nami» в 2025 году составил 28,42 млн евро, что на 3,3% больше, чем годом ранее. При этом предприятие завершило 2025 год с прибылью в размере 94 000 евро.

Ранее сообщалось, что в 2026 году компания планирует продолжить реализацию концепции развития Центрального рынка, включая организацию архитектурного конкурса и последовательную реализацию проектов обновления рынка, чтобы обеспечить непрерывную работу рынка, сохранение культурно-исторического наследия и развитие территории.