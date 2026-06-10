Рижская дума не стала принимать решение о продлении и расширении пилотного проекта единого билета для поездов и городского транспорта. Вопрос отложен до тех пор, пока не будет определена стоимость билета для пассажиров пригородных маршрутов.

Жителям Риги и пригородов придётся ещё немного подождать решения о будущем единого билета, который позволяет пользоваться поездом и общественным транспортом столицы по одному проездному документу. В среду Рижская дума отложила рассмотрение вопроса о продлении пилотного проекта до конца 2026 года.

Причиной стала неопределённость с тарифами. Как пояснили в самоуправлении, Совет общественного транспорта пока не утвердил стоимость единого билета для расширенной территории проекта, которая должна охватить железнодорожные зоны B, C, D и E. Ожидается, что после принятия решения по тарифам вопрос вновь будет вынесен на рассмотрение депутатов, предположительно уже в июле.

Сейчас единый билет действует в ограниченном формате. Планировалось, что в дальнейшем его действие распространится на все пять железнодорожных зон — от зоны A до зоны E. Для пассажиров это означало бы более удобные поездки между Ригой и многими населёнными пунктами столичного региона без необходимости покупать отдельные билеты на поезд и городской транспорт.

Именно упрощение пересадок считается одной из главных целей проекта.

Что важно для пассажиров: пока никаких изменений в действующем порядке использования единого билета не произошло. Речь идёт не об отмене проекта, а о переносе решения по его дальнейшему развитию.

Пилотный проект был запущен в 2025 году как часть более широкой идеи создания интегрированной системы общественного транспорта в Рижской агломерации. В самоуправлении считают, что единый билет помогает сделать общественный транспорт более привлекательным, сократить использование личных автомобилей и упростить передвижение между Ригой и пригородами.

Для продолжения проекта потребуется внести изменения в соглашение между самоуправлением, Pasažieru vilciens, Autotransporta direkcija и Rīgas satiksme.

Таким образом, сама идея единого билета сохраняется, однако окончательное решение о его расширении будет зависеть от того, каким окажется новый тариф для пассажиров пригородных железнодорожных маршрутов.