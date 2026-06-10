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До +22 и много солнца: какой будет погода в Латвии в среду 0 144

Наша Латвия
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пионы и декоративный чеснок
ФОТО: LETA

После прохладных и дождливых дней погода в Латвии постепенно улучшается. В среду воздух прогреется до +22 градусов, а осадки ожидаются лишь местами в восточной части страны.

В среду жителей Латвии ждёт по-настоящему тёплый июньский день. По прогнозам синоптиков, температура воздуха по стране повысится до +17...+22 градусов.

Небо будет переменно облачным, однако солнечных периодов окажется достаточно много. Наибольшая вероятность осадков сохранится в Латгале, где в первой половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Утром дождевые облака ещё могут затрагивать отдельные районы восточной Латвии. В остальной части страны существенных осадков не ожидается.

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, который не окажет заметного влияния на ощущение тепла.

Для многих жителей это станет одним из самых комфортных дней недели: температура будет достаточно высокой для прогулок и отдыха на природе, но без изнуряющей жары.

В Риге прогнозируется переменная облачность без дождя. Ветер постепенно сменит направление с западного на северо-западное, оставаясь слабым. Днём столбики термометров поднимутся до +21...+22 градусов.

Погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, что обычно способствует более стабильной и сухой погоде.

При этом синоптики напоминают о высоком уровне ультрафиолетового излучения в солнечные часы. Особенно осторожными следует быть в период с полудня до 15:00, когда воздействие солнечных лучей наиболее интенсивно.

Таким образом, среда станет одним из самых приятных дней последних недель — с тёплой погодой, большим количеством солнца и лишь локальными дождями на востоке страны.

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#Рига #погода #Латвия #прогноз #среда #солнце #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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