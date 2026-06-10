Центр профилактики и контроля заболеваний планирует провести масштабное исследование привычек жителей Эстонии и Литвы при покупке алкоголя в Латвии. Полученные данные должны помочь точнее оценить реальное потребление алкоголя в стране и скорректировать государственную политику в сфере здравоохранения.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) объявил закупку на проведение исследования о том, как жители Эстонии и Литвы приобретают алкогольные напитки в Латвии. Максимальная стоимость договора составит 140 тысяч евро без НДС.

Исследование рассчитано на несколько лет и должно завершиться к концу 2029 года. Его главная цель — выяснить, какую часть официальной статистики потребления алкоголя в Латвии формируют покупки иностранных покупателей, прежде всего из соседних стран.

Проблема имеет не только статистическое значение. По данным ЦПКЗ, в 2024 году зарегистрированное потребление абсолютного алкоголя в Латвии составило 12 литров на одного жителя старше 15 лет. Этот показатель остаётся одним из самых высоких в Европе.

Однако специалисты давно указывают, что часть алкоголя, продаваемого в Латвии, фактически потребляется за пределами страны. Особенно активно алкоголь в Латвии покупают жители Эстонии и Литвы, которых привлекают более выгодные цены и различия в акцизной политике.

Если объёмы таких покупок удастся точнее определить, это позволит более корректно оценивать реальное потребление алкоголя латвийскими жителями и планировать меры общественного здравоохранения.

В рамках проекта будут опрошены жители Эстонии и Литвы в возрасте от 18 до 74 лет, которые приобретали алкоголь в Латвии. Исследователи будут выяснять, как часто они приезжают в страну, какие напитки покупают, в каком объёме и по каким причинам выбирают латвийские магазины. Особое внимание уделят приграничным регионам, где традиционно сосредоточена значительная часть так называемого алкогольного туризма.

Работа будет проводиться в три этапа — в 2027, 2028 и 2029 годах. Кроме опросов, исполнителю предстоит разработать новую методику расчёта объёма абсолютного алкоголя, приобретаемого иностранцами в Латвии.

Вокруг проекта уже возникли споры. Ранее Бюро по надзору за закупками потребовало изменить условия конкурса после жалобы компании PricewaterhouseCoopers. Причиной стала попытка Министерства здравоохранения ограничить участие организаций и специалистов, которые когда-либо сотрудничали с алкогольной отраслью. Ведомство объясняло это стремлением избежать возможного конфликта интересов и обеспечить независимость исследования.

Однако комиссия Бюро по надзору за закупками сочла часть ограничений чрезмерными. В частности, требование об отсутствии любых связей с алкогольной индустрией начиная с 1990 года было признано несоразмерным предмету закупки.

После корректировки условий конкурс объявлен повторно. Победителя выберут по критерию самой низкой цены предложения.

Таким образом, власти рассчитывают получить более точную картину того, сколько алкоголя фактически потребляется в Латвии, а сколько вывозится покупателями из соседних стран.