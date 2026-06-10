Один из богатейших бизнесменов мира Джефф Безос удвоил свои вложения в стартап Flourish, который занимается разработкой Cortex AI — энергоэффективного искусственного интеллекта (ИИ) с использованием принципов науки коннектомики, изучающей нейронные связи в головном мозге. Как сообщает Wired, инвестиции миллиардера в разработки, результаты которых пока не были представлены, достигли $100 млн.

По данным издания, в результате инвестиционного раунда, закончившегося 4 июня, Flourish привлекла $500 млн для своего проекта, а ее капитализация теперь оценивается в $2,5 млрд. До публикации Wired о компании было мало что известно — регистрация ее аккаунта в соцсети X (бывший Twitter) датируется маем этого года.

Одним из основателей стартапа стал бывший глава подразделения разработки нейроинтерфейсов в Meta Томас Рирдон. Он впервые заявил о себе как программист в Microsoft, возглавивший разработку интернет-браузера Internet Explorer в конце 1990-х годов.

Впоследствии Рирдон получил образование нейробиолога и сейчас позиционирует себя как вычислительного нейробиолога. Специалисты в этой дисциплине видят своей задачей установить в терминах вычислительного процесса то, как нервная система продуцирует поведение человека.

Как рассказал сам Рирдон Wired, задачей стартапа является создание «синтетического ИИ-мозга, который будет расходовать 50 ватт или менее» в отличие от нынешних больших языковых моделей (LLM), которым требуется в десятки раз больше электроэнергии.

В компании отмечают, что человеческий мозг изначально служил вдохновением для сферы ИИ, но в итоге нейросети оказались «далеки от реальной нейроактивности», а разработчикам не удалось решить ни проблему роста энергозатрат, ни потолка обучаемости моделей.

Во Flourish признали, что пока не могут похвастаться результатами своих разработок, но надеются представить в ближайшее время сразу несколько моделей, которые положат начало «полному переосмыслению ИИ».

Вместе с Рирдоном Flourish основал бывший вице-президент Amazon Роб Уильямс, который и предложил своему бывшему шефу Безосу вложиться в проект. Как отмечает Wired, для получения первых $50 млн от бизнесмена хватило краткой презентации через Zoom.

«Flourish — это нейро-ИИ-компания, которая решает две самые сложные проблемы, с которыми сталкивается ИИ сегодня. Это энергоэффективность и непрерывное обучение. Мы создаем Cortex AI, первую систему синтетического интеллекта, которая будет иметь вычислительные возможности, обучаемость и энергозатратность человеческого мозга», — гласил питч.

Безос успел заявить разработчикам, что готов предоставить еще больше средств, если они попросят, добавляет издание. Другими крупными инвесторами компании стали Lux Capital и Google Ventures.

В своем X (бывший Twitter) Рирдон 4 июня пригласил всех вычислительных нейробиологов и разработчиков ИИ, заинтересованных «в самом амбициозном проекте» в этой сфере, присоединиться к Flourish.

Состояние американского миллиардера Джеффа Безоса оценивается примерно в $218,9 млрд, из-за чего он занимает одну из верхних строчек в списке богатейших людей мира (в зависимости от колебаний акций, он входит в топ-5 рейтинга). Его капитал формируется в основном за счет огромного пакета акций корпорации Amazon, а также инвестиций в аэрокосмическую компанию Blue Origin.