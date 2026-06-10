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В Беларуси запретили сказку о Нильсе и диких гусях: причина оказалась неожиданной 0 386

В мире
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ребенок с книгой.

С 10 июня в Беларуси запрещены продажа, ввоз и распространение детской книги «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» шведской писательницы Сельмы Лагерлёф. Однако претензии контролирующих органов связаны не с содержанием знаменитой сказки, а с особенностями оформления издания.

Под запрет попало литературно-художественное издание для младшего школьного возраста, выпущенное под торговой маркой «Умка». Оказалось, что книга не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, который устанавливает нормы оформления детской печатной продукции.

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Что именно не устроило проверяющих?

Согласно действующим правилам, в книгах и журналах для дошкольников и младших школьников расстояние между словами должно соответствовать размеру используемого шрифта.

В проверенном издании размер шрифта составил 4,51 миллиметра, тогда как пробелы между словами оказались значительно меньше — от 1,60 до 2,50 миллиметра. По мнению специалистов, такое оформление может затруднять чтение и восприятие текста детьми.

Именно это нарушение стало основанием для включения книги в перечень продукции, запрещённой к реализации на территории Беларуси.

Не первый запрет для издательства

Это уже не первый случай, когда белорусские контролирующие органы предъявляют претензии к детским книгам марки «Умка» из-за несоблюдения требований к оформлению текста.

Ранее по аналогичной причине под запрет попали:

  • «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова;

  • «Маугли» Редьярда Киплинга;

  • «Королевство кривых зеркал» Виталия Губарева;

  • «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Александра Волкова;

  • «Приключения Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла;

  • «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого.

Во всех случаях претензии касались не содержания произведений, а несоответствия параметров шрифта и межсловных интервалов требованиям технического регламента.

Запрет книги о Нильсе и диких гусях связан исключительно с полиграфическими особенностями конкретного издания. При этом список запрещённых детских книг в Беларуси продолжает пополняться произведениями мировой и отечественной классики, если их оформление не соответствует установленным нормативам для детской литературы.

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#литература #запрет #Беларусь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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