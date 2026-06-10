С 10 июня в Беларуси запрещены продажа, ввоз и распространение детской книги «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» шведской писательницы Сельмы Лагерлёф. Однако претензии контролирующих органов связаны не с содержанием знаменитой сказки, а с особенностями оформления издания.

Под запрет попало литературно-художественное издание для младшего школьного возраста, выпущенное под торговой маркой «Умка». Оказалось, что книга не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, который устанавливает нормы оформления детской печатной продукции.

Что именно не устроило проверяющих?

Согласно действующим правилам, в книгах и журналах для дошкольников и младших школьников расстояние между словами должно соответствовать размеру используемого шрифта.

В проверенном издании размер шрифта составил 4,51 миллиметра, тогда как пробелы между словами оказались значительно меньше — от 1,60 до 2,50 миллиметра. По мнению специалистов, такое оформление может затруднять чтение и восприятие текста детьми.

Именно это нарушение стало основанием для включения книги в перечень продукции, запрещённой к реализации на территории Беларуси.

Не первый запрет для издательства

Это уже не первый случай, когда белорусские контролирующие органы предъявляют претензии к детским книгам марки «Умка» из-за несоблюдения требований к оформлению текста.

Ранее по аналогичной причине под запрет попали:

«Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова;

«Маугли» Редьярда Киплинга;

«Королевство кривых зеркал» Виталия Губарева;

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Александра Волкова;

«Приключения Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла;

«Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого.

Во всех случаях претензии касались не содержания произведений, а несоответствия параметров шрифта и межсловных интервалов требованиям технического регламента.

Запрет книги о Нильсе и диких гусях связан исключительно с полиграфическими особенностями конкретного издания. При этом список запрещённых детских книг в Беларуси продолжает пополняться произведениями мировой и отечественной классики, если их оформление не соответствует установленным нормативам для детской литературы.