В столице Северной Ирландии вечером во вторник начались масштабные антииммиграционные акции, переросшие в беспорядки. Поводом стало нападение с ножом, в котором обвиняют гражданина Судана, получившего право на проживание в Великобритании.

Белфаст во вторник вечером оказался охвачен беспорядками после нападения с ножом, произошедшего днём ранее. В разных районах города сотни людей вышли на антииммиграционные акции протеста, часть которых сопровождалась поджогами автомобилей и перекрытием дорог.

По данным полиции, протестующие подожгли автобус и несколько автомобилей. В ряде районов города над улицами поднимались клубы дыма, а за обстановкой с воздуха следили полицейские вертолёты.

Причиной общественного резонанса стало нападение на улице Белфаста, видеозапись которого широко распространилась в социальных сетях и СМИ. На кадрах видно, как мужчина наносит другому человеку множественные ножевые ранения. Остановить нападавшего смогли прохожие, которые удерживали его до прибытия полиции.

По подозрению в покушении на убийство задержан 30-летний гражданин Судана. Во вторник ему официально предъявили обвинение, а в среду он должен предстать перед судом. Пострадавший 40-летний мужчина находится в больнице в тяжёлом состоянии. Сообщается о серьёзных травмах головы, лица, глаза и спины.

Особую остроту ситуации придало то, что власти раскрыли информацию об иммиграционном статусе подозреваемого. По данным полиции, мужчина прибыл в Северную Ирландию из Ирландии в 2023 году, а позднее получил разрешение на проживание в Великобритании до 2028 года после подачи заявления о предоставлении убежища.

Именно этот факт стал одной из причин резкой общественной реакции и новых дискуссий вокруг миграционной политики.

Антииммиграционные акции прошли не только в Белфасте. По сообщениям местных СМИ и полиции, протесты и перекрытия дорог были зафиксированы и в других районах Северной Ирландии.

Полиция и представители властей неоднократно призывали жителей сохранять спокойствие. Помощник главного констебля Полицейской службы Северной Ирландии Райан Хендерсон предупредил, что насилие и поджоги создают угрозу для общественной безопасности.

Министр образования Северной Ирландии Пол Гиван также заявил, что беспорядки отвлекают внимание от обсуждения самого нападения и связанных с ним вопросов.

На данный момент полиция продолжает контролировать ситуацию, а власти внимательно следят за развитием событий, опасаясь дальнейшей эскалации протестов.