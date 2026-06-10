Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Поджоги, перекрытые дороги и столкновения: Белфаст охватили протесты после нападения мигранта 0 573

В мире
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
ФОТО: twitter

В столице Северной Ирландии вечером во вторник начались масштабные антииммиграционные акции, переросшие в беспорядки. Поводом стало нападение с ножом, в котором обвиняют гражданина Судана, получившего право на проживание в Великобритании.

Белфаст во вторник вечером оказался охвачен беспорядками после нападения с ножом, произошедшего днём ранее. В разных районах города сотни людей вышли на антииммиграционные акции протеста, часть которых сопровождалась поджогами автомобилей и перекрытием дорог.

По данным полиции, протестующие подожгли автобус и несколько автомобилей. В ряде районов города над улицами поднимались клубы дыма, а за обстановкой с воздуха следили полицейские вертолёты.

Причиной общественного резонанса стало нападение на улице Белфаста, видеозапись которого широко распространилась в социальных сетях и СМИ. На кадрах видно, как мужчина наносит другому человеку множественные ножевые ранения. Остановить нападавшего смогли прохожие, которые удерживали его до прибытия полиции.

По подозрению в покушении на убийство задержан 30-летний гражданин Судана. Во вторник ему официально предъявили обвинение, а в среду он должен предстать перед судом. Пострадавший 40-летний мужчина находится в больнице в тяжёлом состоянии. Сообщается о серьёзных травмах головы, лица, глаза и спины.

Особую остроту ситуации придало то, что власти раскрыли информацию об иммиграционном статусе подозреваемого. По данным полиции, мужчина прибыл в Северную Ирландию из Ирландии в 2023 году, а позднее получил разрешение на проживание в Великобритании до 2028 года после подачи заявления о предоставлении убежища.

Именно этот факт стал одной из причин резкой общественной реакции и новых дискуссий вокруг миграционной политики.

Антииммиграционные акции прошли не только в Белфасте. По сообщениям местных СМИ и полиции, протесты и перекрытия дорог были зафиксированы и в других районах Северной Ирландии.

Полиция и представители властей неоднократно призывали жителей сохранять спокойствие. Помощник главного констебля Полицейской службы Северной Ирландии Райан Хендерсон предупредил, что насилие и поджоги создают угрозу для общественной безопасности.

Министр образования Северной Ирландии Пол Гиван также заявил, что беспорядки отвлекают внимание от обсуждения самого нападения и связанных с ним вопросов.

На данный момент полиция продолжает контролировать ситуацию, а власти внимательно следят за развитием событий, опасаясь дальнейшей эскалации протестов.

×
Читайте нас также:
#полиция #протесты #беспорядки #нападение #мигранты #насилие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
2
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Армия Польши.
Изображение к статье: Мерседес Гелендваген
Изображение к статье: Флаг Болгарии
Изображение к статье: AH-64 Apache

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Силуэт пьющего мужчины на фоне карты стран Балтии
Бизнес
Изображение к статье: Команда Artemis
Техно
Изображение к статье: Беньямин Нетаньяху и его злейший политический противник Авигдор Либерман, выходец из Кишинева. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Заправка. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Зарплата.
Бизнес
Изображение к статье: Солдат CENTCOM сажает истребитель
В мире
Изображение к статье: Силуэт пьющего мужчины на фоне карты стран Балтии
Бизнес
Изображение к статье: Команда Artemis
Техно
Изображение к статье: Беньямин Нетаньяху и его злейший политический противник Авигдор Либерман, выходец из Кишинева. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео