К 2039 году количество профессиональных военнослужащих в Вооруженных силах Польши должно вырасти до 300 тысяч, а вместе с резервистами – до полумиллиона.

Такие планы представил заместитель министра обороны Польши Станислав Взьонтек во время заседания сеймовой комиссии по вопросам национальной обороны.

Как отметил заместитель министра, к 2039 году численность Вооруженных сил должна вырасти до 500 тыс. военнослужащих, в том числе 300 тыс. в составе активной военной службы и 200 тыс. в резерве. Это также предусмотрено Программой развития Вооруженных сил Польши – секретным документом, который разрабатывается Министерством обороны раз в несколько лет.

Отдаленность этого срока вызвала беспокойство у некоторых депутатов во время заседания комиссии. Однако Взьонтек выразил убеждение, что этот процесс наберет обороты и отметку в 500 тыс. удастся достичь раньше.

Если не брать армии России (1,3–1,5 млн бойцов) и Украина (800–900 тыс.), то в настоящее время армия Франции включает 205 тыс. солдат, Германии – 182 тыс., Великобритания – 180 тыс., Италия – 165 тыс., Испания – 120 тыс., Греция – 105–110 тыс.