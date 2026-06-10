Предстоящие выходные в Латвии будут дождливыми и сравнительно прохладными. Уже в четверг страну накроет активный циклон, который принесёт сильные осадки, а местами и грозы.

После нескольких относительно тёплых дней погода в Латвии вновь станет более осенней по характеру. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на страну будет влиять активный циклон, который принесёт частые дожди и понижение температуры.

Наиболее неблагоприятной ожидается погода в четверг. Циклон подойдёт к Латвии с юга, небо будет преимущественно затянуто облаками, а во многих районах пройдут продолжительные и местами сильные дожди. Во второй половине дня и вечером, особенно в восточных районах страны, возможны грозы.

В пятницу, субботу и воскресенье осадки станут менее интенсивными, однако полностью без дождей не обойдётся. Солнце будет периодически появляться между облаками, но временами вновь пройдут кратковременные дожди, а местами возможны грозовые ливни.

Температура воздуха останется ниже типичных летних значений. Днём столбики термометров в основном будут показывать от +15 до +20 градусов, а в отдельные ночи местами опустятся ниже +10 градусов.

Для любителей отдыха на природе и у воды это означает, что по-настоящему летней жары в ближайшие дни ждать не стоит. При планировании поездок и мероприятий на открытом воздухе стоит учитывать вероятность дождя практически каждый день.

Синоптики также обращают внимание на ситуацию на реках. Из-за обильных осадков уровень воды уже начал повышаться. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в отдельных районах Латгале и Видземе за последнюю неделю вода поднялась примерно на полметра. В ближайшие дни рост уровня воды продолжится.

Несмотря на прохладную погоду, вода в водоёмах остаётся достаточно тёплой для купания. Температура в большинстве рек и озёр составляет от 16 до 21 градуса, а в море — от 13 до 17 градусов.

По предварительным прогнозам, следующая неделя также останется неустойчивой: дожди будут периодически возвращаться, хотя в отдельные дни возможно небольшое повышение температуры воздуха.