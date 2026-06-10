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Поляки построили мегаотель на Балтике - что там интересного? 0 234

Бизнес
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Такой коллективный отдых - на любителя.

Прямо перед гостиницей расположен бассейн длиной 104 метра.

13 этажей и 1240 номеров: на Балтийском море открылся гигантский курортный отель. Но именно в этом и кроется проблема.

В польском Поберово открыл двери для гостей крупнейший отель на берегу Балтийского моря, сообщает Bild. Его площадь составляет 180 000 квадратных метров, в нем 1240 номеров и 13 этажей.

Пятизвездочный отель принадлежит сети Gołębiewski. Номер здесь уже можно забронировать — цены начинаются от 350 евро за ночь. Сьют обойдется максимум в 900 евро за ночь.

Однако есть нюанс: из 1240 номеров пока готовы лишь 500. Площадь каждого — около 50 квадратных метров; во многих есть балкон, но вид на море предусмотрен не везде.

По словам руководителя отдела маркетинга Марты Масловской, только за первые 24 часа поступило более 2000 бронирований. Полюбоваться этим мега-отелем удастся этим летом далеко не всем. Тем, кому все же повезет заполучить номер, до солнечного пляжа Балтийского моря придется пройти всего 150 метров.

Прямо перед гостиницей расположен бассейн длиной 104 метра и шириной 60 метров. Но и это не все: гостей ждут аквапарк, крытые бассейны, джакузи, детская зона и сауна. Кроме того, предусмотрены водные горки и соляная пещера.

Пока неизвестно, все ли эти развлечения будут готовы к запуску. По данным Bild, помимо велнес-зоны отель планирует и активный досуг для любителей приключений: скалодромы, кинозал, боулинг, супермаркет, волейбольные площадки, дискотеку и развлекательную программу для детей.

Поклонники музыки смогут насладиться живой игрой пианиста в лобби.

Идея мега-отеля принадлежит покойному предпринимателю Тадеушу Голембевскому. Свой путь он начинал как пекарь вафель, затем в 1972 году основал кондитерскую фабрику Tago, а позже создал гостиничную империю.

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#туризм #инвестиции #путешествия #архитектура #Балтийское море #инфраструктура #развлечения
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