Российские мужчины-пенсионеры массово пытаются зачать детей с молодыми жёнами. По данным «Базы», количество амбициозных дедушек увеличилось в два раза за последний год.

Как рассказал «Базе» андролог клинического госпиталя Дмитрий Москвичев, среди всех его пациентов почти 30% — это именно такие пары: мужчине 65–80 лет, женщине 35–40. Отношения у рождённых при Хрущёве с рождёнными при Горбачёве — архисерьёзные: приходят с репродуктивными планами. Чаще всего желающие на пенсии вновь стать папой — обеспеченные мужчины, для которых текущий брак уже третий или четвёртый. Их супруги обычно моложе в пару раз. Они очень хотят детей, но здоровье не всегда позволяет забеременеть без помощи врачей.

Гинеколог Марина Степаненко говорит, что вся медицинская нагрузка в таких парах ложится на женщину. Чтобы забеременеть от возрастного партнёра, ей часто приходится буквально перестраивать жизнь: восполнять дефициты железа и витамина D, худеть, налаживать сон, иначе гормоны не восстановятся. Некоторым врачи советуют даже менять работу, уходя с высокого ритма на удалёнку или на полставки. Подготовка занимает не меньше полугода, и без неё репродуктологи часто отказываются браться за ЭКО, особенно если у женщины нет замороженных яйцеклеток, заготовленных до 35 лет.

По ОМС есть ограничения: женщин старше 35–40 лет берут далеко не всегда, только при определённом репродуктивном потенциале. В итоге большинство семей платит из своего кармана. Один протокол ЭКО обходится от 250 тысяч до миллиона рублей, плюс генетический тест эмбриона перед подсадкой — минимум 50 тысяч, чтобы проверить, правильно ли он развивается. Удачных попыток с первого раза почти не бывает — женщины проходят по нескольку циклов стимуляций, пункций и подсадок. Каждая неудача бьёт по психике, опустошает кошелёк и нередко разрушает отношения в паре.

Тем не менее официальная статистика даёт надежду: в 2022 году максимальный возраст отца в России составил 73 года, в 2023-м — 71 год.