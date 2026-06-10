Вдоль трассы также сохранились несколько типичных для 1930-х годов объектов.

Трасса 46 — самая протяжённая автострада-призрак в Германии. Это наследие нацистской строительной идеологии и пропаганды, а не эффективности.

Трасса 46 протяжённостью 70 километров считается самой длинной официально зарегистрированной «руиной» автобана в Германии. Сегодня это лишь реликт, напоминающий о масштабном проекте времён национал-социализма, начатом незадолго до Второй мировой войны и так и не доведённом до конца.

Автобан пролегает между Бад-Херсфельдом и Вюрцбургом. Трасса отражает не столько требования эффективности, сколько строительную идеологию и пропаганду нацистов. Автобан должен был демонстрировать водителям красоту немецкой родины. Среди пейзажных акцентов, например, — руины замка Хомбург.

После 1945 года строительство так и не возобновили

Изначально протяжённую трассу планировали как север–южное сообщение через южную часть Рёна и Шпессарта. Первые строительные работы начались в 1937 году: были привлечены большие рабочие силы и использована новейшая на тот момент техника.

4 октября 1939 года строительство автобана прекратили. Вторая мировая война набирала обороты. Приоритеты сместились в сторону милитаризации.

Одним из наиболее заметных сооружений остаётся высокий мостовой пилон у Шондерфельда на реке Франконская Заале. Вдоль трассы также сохранились несколько типичных для 1930-х годов объектов, например каменные сводчатые водопропускные сооружения и порталы тоннелей из природного камня. С технической точки зрения строительство ориентировалось на действовавшие тогда стандарты сети рейхсавтобанов.

После 1945 года работы так и не возобновили: отчасти из-за непрактичности трассы, местами слишком узкой и с крутыми подъёмами, отчасти из-за смены транспортных приоритетов Федеративной Республики. Вместо неё в качестве оси север–юг через Гессен и Северную Баварию построили автомагистраль A7.

С 2003 года трасса 46 находится под охраной как памятник истории. Её считают самым протяжённым полностью сохранившимся участком автомагистрали в Европе, которую так и не достроили и не ввели в эксплуатацию.

Сегодня бывшая трасса органично вписана в ландшафт и местами служит средой обитания для животных и растений, а также пешеходной тропой для туристов. В ряде мест установлены информационные щиты, рассказывающие об истории трассы 46.