76-летний Ричард Гир похвалил своего 26-летнего сына Гомера за его роль в "Эйфории", несмотря на противоречивые отзывы фанатов сериала.

"Я горжусь им на двух уровнях. Он действительно каким-то сверхъестественным образом знает, что делать в кадре. Он также очень хорошо справляется со своей ролью. Это непростая работа. Не каждый может с ней справиться. Поэтому я думаю, что он может быть актёром", — заявил Гир в интервью изданию People. Потом Гир добавил: "Так что теперь я могу уйти на пенсию. Я передаю эстафету".

В то же время в сети старший сын актёра столкнулся с критикой после постельной сцены с актрисой Сидни Суини в одной из серий "Эйфории". По мнению пользователей сети, Гиру не стоило соглашаться на сцены с обнажением из-за его "слишком полной" фигуры. Комментаторы также сравнили актера с его отцом, который ранее часто снимался в постельных сценах, и это сравнение было не в пользу Гомера.

Гомер Гир в "Эйфории"

Напомним, что первенец Ричарда Гира, сын Гомер, родился в браке актера с Кэри Лоуэлл. Наследник актёра рассчитывает построить карьеру в Голливуде: последние несколько лет он искал работу в кино, и роль второго плана в "Эйфории" стала для него первой.

Кроме Гомера, у Гира есть еще два младших сына: шестилетний Александр и пятилетний Джеймс. Они родились в новом браке актёра с публицисткой Александрой Сильва.