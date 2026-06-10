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Неправильные буквы? В Европе заблокировали монету достоинством в 2 евро с надписями на кириллице 1 462

В мире
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Болгарский алфавит.

Болгарский алфавит.

Болгария хотела выпустить памятную монету номиналом 2 евро в честь болгарского алфавита, однако это решение было заблокировано одной стран-членов еврозоны.

Планировалось, что монета будет введена в обращение во второй половине 2026 года. Однако одно из государств подало возражение против ее дизайна, пишут болгарские СМИ.

Проект предусматривает дизайн, включающий композицию из кириллических букв и надпись "болгарский алфавит" с целью отметить вклад Болгарии в кириллицу как третий официальный алфавит Европейского Союза. Авторами дизайна являются Свитлин Балездров и Стоян Дерчев.

На данный момент неизвестно, какая именно страна-член подала возражение и каковы ее мотивы, поскольку соответствующий документ еще не обнародован. Утверждения, распространяемые в социальных сетях относительно конкретной страны, не подтверждены официальными источниками.

Болгария подала на утверждение проект памятной монеты номиналом 2 евро с надписью "болгарский алфавит" 19 мая 2026 года, но впоследствии поступило возражение от государства еврозоны, имя которого удалено из публичных документов. В публичной версии документа название страны зачеркнуто.

Несмотря на это, последующие нумизматические каталоги, специализированные издания и программа Болгарского народного банка продолжают указывать монету как запланированную к выпуску во второй половине 2026 года тиражом 1 миллион единиц.

Кириллица была официально признана третьим алфавитом Европейского Союза после присоединения Болгарии к ЕС в 2007 году, наряду с латиницей и греческим алфавитом.

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#евро #Еврозона #дизайн #Болгария
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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