Во вторник, 9 июня, вечером из-за закрытия воздушного пространства два самолета, направлявшиеся в Ригу, были перенаправлены в аэропорт Таллина, сообщает LSM.

Во вторник вечером к Риге уже приближались два самолета – рейс авиакомпании Ryanair из Осло и рейс национальной авиакомпании airBaltic из Катании. Когда самолеты уже начали снижение, пассажирам сообщили, что они направляются в Таллин, рассказала одна из пассажирок рейса из Катании.

По ее словам, она связалась с матерью, которая позвонила в Рижский аэропорт. Там посоветовали обращаться непосредственно в airBaltic.

Пассажирка также рассказала, что в Таллине самолет дозаправили, после чего экипаж сообщил, что аэропорт в Риге снова открыт и самолет вылетит в латвийскую столицу.

Причину такого решения объяснил представитель Latvijas gaisa satiksme Арнис Лапиньш:

"Оба воздушных судна были направлены в аэропорт Таллина в связи с тем, что поступило сообщение от пилота самолета о якобы замеченном дроне над аэродромом Спилве. В соответствии с установленной процедурой воздушное движение в аэропорту Риги было временно приостановлено, а затем возобновлено. Следует добавить, что информация о дроне не подтвердилась, то есть его присутствие не было установлено".

Воздушное движение в районе Рижского аэропорта было приостановлено примерно на полчаса.