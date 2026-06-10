Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Два пассажирских самолета не смогли сесть в аэропорту «Рига» из-за угрозы дронов 0 681

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижский аэропорт
ФОТО: LETA

Во вторник, 9 июня, вечером из-за закрытия воздушного пространства два самолета, направлявшиеся в Ригу, были перенаправлены в аэропорт Таллина, сообщает LSM.

Во вторник вечером к Риге уже приближались два самолета – рейс авиакомпании Ryanair из Осло и рейс национальной авиакомпании airBaltic из Катании. Когда самолеты уже начали снижение, пассажирам сообщили, что они направляются в Таллин, рассказала одна из пассажирок рейса из Катании.

По ее словам, она связалась с матерью, которая позвонила в Рижский аэропорт. Там посоветовали обращаться непосредственно в airBaltic.

Пассажирка также рассказала, что в Таллине самолет дозаправили, после чего экипаж сообщил, что аэропорт в Риге снова открыт и самолет вылетит в латвийскую столицу.

Причину такого решения объяснил представитель Latvijas gaisa satiksme Арнис Лапиньш:

"Оба воздушных судна были направлены в аэропорт Таллина в связи с тем, что поступило сообщение от пилота самолета о якобы замеченном дроне над аэродромом Спилве. В соответствии с установленной процедурой воздушное движение в аэропорту Риги было временно приостановлено, а затем возобновлено. Следует добавить, что информация о дроне не подтвердилась, то есть его присутствие не было установлено".

Воздушное движение в районе Рижского аэропорта было приостановлено примерно на полчаса.

×
Читайте нас также:
#аэропорт #авиация #Латвия #безопасность #пассажиры #дроны
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Полиция ЮАР.
Изображение к статье: Она всего лишь любит мясико, как и мы. Иконка видео
Изображение к статье: Авария в Риге
Изображение к статье: Салон автобуса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Книги "китайского Булгакова" полюбили из-за отличных переводов на русский. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Болгарский алфавит.
В мире
1
Изображение к статье: Всех денюжек не заработаешь, но стремиться к этому надо. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Государства Евросоюза катастрофы практически не затронут. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Луна.
Техно
Изображение к статье: Волжский агрегат выглядит уверенно. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Книги "китайского Булгакова" полюбили из-за отличных переводов на русский. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Болгарский алфавит.
В мире
1
Изображение к статье: Всех денюжек не заработаешь, но стремиться к этому надо. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео