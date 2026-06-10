Рак поджелудочной железы считается одним из самых агрессивных и трудно поддающихся лечению онкологических заболеваний. Однако результаты нового масштабного исследования дают пациентам повод для осторожного оптимизма.

Учёные сообщили об успехе экспериментального препарата, который воздействует на одну из ключевых мутаций, отвечающих за рост опухоли, и позволяет значительно продлить жизнь больных.

Результаты исследования опубликованы в авторитетном медицинском журнале The New England Journal of Medicine.

Одной из главных причин высокой смертности при раке поджелудочной железы считается мутация гена KRAS. Она встречается более чем у 90% пациентов с этим диагнозом. В норме данный ген регулирует процессы роста и деления клеток, однако при мутации он оказывается постоянно активированным, заставляя клетки бесконтрольно размножаться.

На протяжении многих лет учёные пытались создать препарат, способный блокировать этот механизм, однако задача оказалась крайне сложной. Белок KRAS имеет структуру, к которой трудно подобрать молекулу для эффективного воздействия. Поэтому основным методом лечения долгое время оставалась химиотерапия, которая воздействует не только на опухоль, но и на здоровые ткани организма.

Новый препарат дараксонрасиб действует по другому принципу. Он не атакует белок KRAS напрямую, а связывается с белком циклофилином А. Образовавшийся комплекс позволяет эффективно блокировать активность мутировавшего KRAS и тем самым тормозить рост опухоли.

По словам одного из авторов исследования, профессора медицинской онкологии Университета Колорадо Аншутц Кристофера Лью, такой подход позволил обойти проблему, которая долгие годы мешала разработке эффективной таргетной терапии для пациентов с данной мутацией.

В третьей фазе клинических испытаний приняли участие около 500 пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы.

Полученные результаты оказались весьма обнадёживающими. У пациентов, принимавших дараксонрасиб, медиана общей выживаемости увеличилась с 6,7 до 13,2 месяца по сравнению с группой, получавшей стандартную химиотерапию. Кроме того, риск смерти оказался ниже на 60%.

Несмотря на то что препарат может вызывать побочные эффекты, среди которых чаще всего отмечались кожная сыпь и воспаление слизистой оболочки рта, большинство пациентов переносили лечение значительно легче, чем традиционную химиотерапию.

Исследователи также отмечают, что пациенты реже прекращали лечение из-за побочных реакций, сохраняли более высокое качество жизни и испытывали меньше болевых ощущений.

Специалисты подчёркивают, что дараксонрасиб пока нельзя назвать окончательной победой над раком поджелудочной железы. Тем не менее результаты клинических испытаний свидетельствуют о серьёзном прогрессе в лечении одного из самых опасных видов онкологии. Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность и безопасность препарата, у пациентов появится новая возможность бороться с заболеванием с меньшей токсической нагрузкой и более высокими шансами на продление жизни.