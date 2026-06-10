Латвия должна воспринимать себя не как страну, которую НАТО в случае необходимости придёт защищать, а как неотъемлемую часть самого альянса. Об этом заявил посол Латвии при НАТО Марис Риекстиньш, говоря о глубокой интеграции национальной обороны в структуры Североатлантического союза.

Латвийская система обороны сегодня настолько тесно связана с НАТО, что рассуждения в духе «НАТО нас поддержит» уже не отражают реального положения дел. Такое мнение в интервью агентству ЛЕТА высказал посол Латвии при НАТО Марис Риекстиньш.

По его словам, Национальные вооружённые силы Латвии полностью интегрированы в командные структуры и оборонные планы альянса. В качестве примера он привёл многонациональную бригаду НАТО, размещённую в Латвии, которая уже прошла сертификацию и включена в систему управления и командования альянса.

Это означает, что речь идёт не просто о присутствии союзников на территории страны, а о единой оборонной системе, работающей по общим планам и процедурам.

Одним из важнейших вызовов для НАТО и стран Балтии Риекстиньш назвал стремительное развитие военных технологий. По его словам, опыт войны в Украине показал, насколько серьёзное влияние на современное поле боя оказывают беспилотники и другие автономные системы.

Ещё несколько лет назад основное внимание уделялось традиционным видам вооружений — артиллерии, бронетехнике и механизированным подразделениям. Однако события последних лет заставили пересмотреть многие прежние представления.

Посол отметил, что технологии меняются настолько быстро, что военная промышленность рискует выпускать оборудование, которое может устареть ещё до того, как поступит в войска. Поэтому одной из ключевых задач становится способность оборонной отрасли оперативно внедрять инновации и адаптироваться к новым условиям.

Особое значение, по словам Риекстиньша, имеет украинский опыт. Украина получает знания непосредственно в условиях реальных боевых действий и быстро внедряет новые решения на практике. Для НАТО и стран Балтии этот опыт стал одним из важнейших источников информации о современной войне.

Посол также подтвердил, что внутри альянса продолжаются дискуссии о дальнейшем усилении противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО. Речь идёт о более тесной интеграции миссий воздушного патрулирования и систем ПВО, чтобы в случае кризиса союзники могли быстрее перебрасывать необходимые силы в регион.

Подобные вопросы сегодня актуальны не только для стран Балтии, но и для Румынии и других государств, которые сталкиваются с инцидентами в воздушном пространстве вблизи границ России или зоны войны в Украине. При этом детали оборонных планов НАТО остаются засекреченными. Риекстиньш подчеркнул, что они регулярно обновляются с учётом изменений в сфере безопасности и анализа действий России.

По его словам, постоянный обмен опытом между союзниками и учёт уроков войны в Украине должны обеспечить главную цель — чтобы у потенциального противника не возникало желания проверять оборонительные возможности НАТО на практике.