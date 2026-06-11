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Синоптики предупреждают о разрушительных грозах: возможны крупный град и торнадо 1 452

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Панорама Риги
ФОТО: LETA

Во второй половине четверга и вечером большую часть Латвии накроют сильные грозы. Синоптики предупреждают о ливнях, штормовом ветре, крупном граде и даже возможных торнадо.

Жителей Латвии предупреждают об ухудшении погодных условий во второй половине дня в четверг. По прогнозам синоптиков, страну накроет активный циклон, который принесёт интенсивные осадки и опасные грозовые явления.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение, которое будет действовать с полудня до ночи.

Наиболее сложная ситуация ожидается за пределами Курземе. Во многих районах прогнозируются сильные ливни, порывистый ветер и град. В отдельных местах градины могут быть крупными и способны причинить ущерб автомобилям, сельскохозяйственным культурам и имуществу.

Особую тревогу у метеорологов вызывает риск формирования смерчей. Европейский экспериментальный центр прогнозирования штормов указывает, что вероятность торнадо в четверг повышена.

Наиболее опасными районами считаются восточная часть Земгале, Селия и Видземе. Именно там ожидаются самые интенсивные грозовые процессы. Грозовые облака будут двигаться с юга на север и северо-восток, постепенно охватывая всё новые территории.

Погода останется неустойчивой практически весь день. Даже вне зон гроз ожидаются дожди, а местами осадки будут сильными.

Дополнительной особенностью станет резкий температурный контраст. Если в Курземе после обеда ожидается всего +10...+14 градусов, то в Латгале воздух может прогреться до +22...+27 градусов. Именно такие перепады часто способствуют развитию мощных грозовых систем.

Что важно знать: во время грозы рекомендуется избегать открытых пространств, не парковать автомобили под деревьями и по возможности отказаться от поездок в период прохождения наиболее интенсивных грозовых фронтов.

В Риге также ожидается дождливая и местами грозовая погода. Синоптики не исключают сильные ливни, град и штормовые порывы ветра. Хотя наиболее высокий риск опасных явлений прогнозируется восточнее столицы, полностью исключать их появление в Риге нельзя.

По мере приближения циклона атмосферное давление продолжит снижаться, что является одним из признаков надвигающегося ухудшения погоды.

По прогнозам синоптиков, самые опасные погодные явления ожидаются во второй половине дня и вечером, поэтому жителям рекомендуется внимательно следить за оперативными предупреждениями.

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#погода #Латвия #безопасность #град
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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