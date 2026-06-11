Премьер Латвии Андрис Кулбергс освоил новый жанр политического пиара – прямая трансляция из своего премьерского кабинета. Все желающие могут наблюдать за тем, как новоиспеченный глава правительства работает, что у него лежит на столе, и как он вживается в непривычную для себя роль.

Заглянуть в премьерский кабинет

В какой-то степени нужно даже поблагодарить президента Эдгара Ринкевича за то, что он решился на столь смелый эксперимент – выдвинуть в премьеры оппозиционного политика, который к тому же, до избрания в этот Сейм почти 4 года назад, не имел никакого политического опыта и пришел в парламент из бизнеса.

Это позволило получить премьера с «незамыленным взглядом», способного по-новому взглянуть на всю машину исполнительной власти... Что получится из этого эксперимента – скоро увидим.

В любом случае, Андрис Кулбергс за две недели на посту главы исполнительной власти уже успел несколько раз удивиться и, возможно, даже впасть в уныние, «заподозрив» или точнее осознав, что горы свернуть он не успеет, да ему и не дадут.

Три «открытия» Кулбергса

Итак, какие же «открытия» ждали недавнего парламентского оппозиционера на посту премьер-министра Латвийской Республики?

Открытие первое. График премьера – по крайней мере в рабочие дни – забит с утра и до вечера так, что «не продохнуть». Коалиционный совет, заседание правительства, заседания разного рода комиссий, протокольные мероприятия, встречи с делегациями, с социальными партнерами... К тому же Кулбергс опрометчиво заявил о том, что заседания Кабмина он будет проводить не раз в неделю, а минимум два!.

Открытие второе. Законодательство построено таким образом, что любые подзаконные акты (правила Кабинета Министров) должны проходить через правительство. В итоге повестка дня каждого заседания правительства забита или, как выразился Кулбергс, засорена бесконечными техническими правилами и поправками к ним. Кабмин вынужден рассматривать и тарифы на услуги Морского регистра или службы защиты среды, изменения в правилах, регулирующих убой скота в случае опасных инфекций, правила осеменения быков или порядок работы с кассовыми аппаратами.

Понятно, что все это можно было решать на уровне отраслевых министерств или департаментов. Но времени этому правительству отведено слишком мало – за 4-5 месяцев систему не сломать. Поэтому Кулбергсу только и остается, сжав зубы, привыкать к национальным особенностям госуправления.

Третье открытие или, если хотите, прозрение премьера. Реальная жизнь отличается от оппозиционных мечтаний и популизма. Еще недавно, будучи в оппозиции, Кулбергс с другими однопартийцами сокрушался: мол, почему до сих пор латвийский бизнес не порвал с Россией и Белоруссией?! Мол, при желании можно за один день разорвать с этими странами все торговые отношения.

Ещё в марте Кулбергс с трибуны Сейма говорил: «У госпожи Силини есть одна очень плохая черта, которая дорого обходится всей Латвии — до нее слишком медленно доходит. Разрывать торговые связи с Россией на пятом году войны? Ну браво!».

Тогда же он критиковал и то, что железнодорожные пути в сторону России до сих пор не демонтированы.

Теперь же, став премьером и ознакомившись с реальной ситуацией, Кулбергс немного поостыл и понял: все просто бывает лишь в том случае, когда ты играешь роль диванного эксперта и ответственность за страну (отрасль) не несешь.

Кулбергс, к примеру, понял, что в одночасье бизнес с Россией и Беларусью не могут порвать латвийские фармацевтические компании. Это очень специфический бизнес и на то, чтобы завоевать другие рынки, уходят многие годы – процесс сертификации медикаментов очень долгий и сложный, уже не говоря о жесточайшей конкуренции на рынке медикаментов.

При этом само государство не имеет право вкладывать напрямую средства в частный фармацевтический бизнес, помогая диверсифицировать рынки. Максимум, что может правительство – предоставить экспортные гарантии.

Неотложные задачи есть, а денег на них – нет

Так или иначе, но удивление скоро пройдет и Кулбергс поймет, что ему придется гнаться за двумя зайцами. С одной стороны, постараться не провалиться при решении неотложных задач (например, о судьбе airBaltic), а с другой – с учетом грядущих выборов выдать народу хоть какие-то подарки, то есть принять позитивные для избирателей решения.

Начнем с неотложных задач. Еще до Лиго руководство airBaltic должно представить правительству бизнес-план. При этом разбираться с бизнес-планом придется не только министерству сообщений – Кулбергс, вступая в должность премьера, заявил, что берет на себя ответственность за надзор над двумя мега-проектами (точнее за двумя мега-проблемами) – airBaltic и Rail Baltica.

К тому же совершенно очевидно, что хороших решений по airBaltic нет. Даже если руководство авиакомпании предложит самый гениальный план, все равно без дополнительных финансовых вливаний – пусть и в виде кредитов – от государства не обойтись. А это будет крайне непопулярное решение.

Что же касается Rail Baltica, то еще до выборов Кулбергсу и Ко предстоит придумать как еще более удешевить проект. То есть от чего еще при реализации проекта на территории Латвии отказаться, чтобы бы сократить запланированные расходы. Ведь Брюссель предупредил, что даст лишь столько, сколько было изначально запланировано. А этих денег не хватит даже на основную трассу!

Разумеется, в латвийской казне нет лишних сотен миллионов на то, чтобы восполнить дефицит средств на реализацию проекта века. В общем, и здесь никаких хороших решений не просматривается.

Как мы могли не обещать

А что же с подарками для народа? Из-за острой нехватки средств, да и времени, едва ли Кулбергс и Ко смогут порадовать избирателей массой позитивных решений.

Максимум, что сможет сделать новое правительство, так выдать народу обещания. Мол, после выборов мы и базовые пенсии введем, и семейные пособия повысим, и даже, возможно, вернемся к теме изъятия накоплений во втором пенсионном уровне...

Впрочем, Кулбергс и его Объединенный список, если не случится что-то экстраординарное, все равно может получить много голосов избирателей, поскольку к премьерской партии может переметнуться часть электората «Нового Единства» и даже часть электората Нацобъединения, а также очень значительная часть избирателей Союза зеленых и крестьян.

По иронии судьбы, все эти сражающиеся за один электорат политические силы теперь работают в одном правительстве! И в ходе предвыборной кампании им нужно умудриться сохранить некую коалиционную коллегиальность и попытаться отобрать у партнеров избирателей.

Будет интересно – берем попкорн и смотрим.