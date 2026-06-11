Госпитализированному мужчине пришлось мочиться в подгузник прямо в машине скорой помощи, потому что бригада три часа не могла передать его в одну из крупнейших больниц Латвии. Медики бьют тревогу: если система захлебывается в мирное время, что произойдет в случае крупной катастрофы или военного кризиса?

Bb.lv уже сообщал о критической ситуации в больнице Страдиня (PSKUS), где у приемного отделения образуются многочасовые заторы из бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Обеспокоенность выразил также помощник врача NMPD Рафаэль Циекурс, который обращает внимание на то, что затянувшаяся проблема годами остается нерешенной, а ее последствия могут дорого обойтись обществу.

В своей публикации в Facebook Циекурс указал, что совсем недавно одной из бригад пришлось простоять с пациентом в очереди у больницы целых три часа. За это время пациент, которого не могли доставить внутрь, был вынужден справлять нужду в подгузник. По словам медика, нынешние оправдания чиновников вызывают у него раздражение.

«Вчера, когда смотрел "Панорамы", мне самому понадобились бы беруши. И не из-за шума пациентов. А потому, что снова пришлось слушать аргументы, которые уже не выдерживают никакой профессиональной критики.

Примерно два месяца назад мой новый сотрудник прислал мне очередную фотографию с рампы PSKUS и выразил свое возмущение. Бригада с пациентом простояла около трех часов. Пациентом был 45-летний мужчина. Ситуация дошла до того, что нам пришлось предложить пациенту мочиться в подгузник, потому что бригада с пациентом не могла попасть в больницу.

Это не "неудобство". Это не "особенность потока пациентов". Это не "одна неудачная смена". Это унижение человеческого достоинства пациента. Это проблема безопасности пациентов. Это парализация работы бригад NMPD. И это проблема управления, которая не решается годами», — отметил он.

Ситуация парадоксальна потому, что за последние годы помещений в клинике стало больше, а пациентов - меньше. Так в чем же дело?

«Будем честны: по сравнению с 2010 годом количество пациентов к 2025 году сократилось более чем на 11 тысяч человек, помещения были расширены, процессы якобы усовершенствованы, но очередь на рампе по-прежнему существует.

Хочу ли я этим сказать, что Центру неотложной медицины PSKUS не нужны новые помещения? Нет. Конечно, нужны, и срочно. Но новый корпус не решит проблему управленческих просчетов, если движение пациентов из Центра неотложной медицины в профильные отделения и дальше будет оставаться узким местом.

Если в отделениях приоритет часто отдается плановым пациентам, а острые пациенты остаются в приемном отделении или на рампе, то проблема не в бюро госпитализации NMPD. Проблема не в бригаде. Проблема не в пациенте. Проблема во внутреннем потоке пациентов в самой больнице».

Высоко оценивая работу врачей, помощников врачей и медсестер Центра неотложной медицины PSKUS, он подчеркивает, что именно они стали заложниками ситуации. «Этим врачам, помощникам врачей и медсестрам ежедневно приходится выдерживать огромную нагрузку, эмоции пациентов и их родственников, неспособность больницы обеспечить нормальное движение пациентов и еще общественное давление.

Но приемное отделение — это не изолированный остров. Центр неотложной медицины является узким местом всей больницы. Если отделения не принимают пациентов, работа центра останавливается. Если центр останавливается, рампа превращается в палату. Если рампа становится палатой, бригады NMPD превращаются в продолжение больницы. И это недопустимо».