После назначения нового министра внутренних дел Яниса Домбравы широкий общественный резонанс вызвало его первое распоряжение, касающееся использования государственного языка при исполнении служебных обязанностей сотрудниками системы МВД. В связи с этим портал Grani.lv обратился в Министерство внутренних дел с рядом вопросов, которые волнуют многих читателей.

Жуналисты попросили министерство разъяснить следующие моменты:

• Повлияет ли каким-либо образом данная инициатива на возможность получения помощи людьми, которые не владеют латышским языком? • Если, например, русскоязычная пенсионерка станет жертвой преступления — ограбления или нападения — и она при этом не владеет государственным языком, каким образом будет обеспечено ее общение с полицией? • Будет ли сотрудникам полиции разрешено использовать другие языки в чрезвычайных ситуациях, если это необходимо для защиты жизни, здоровья или безопасности пострадавшего? • Как должен действовать иностранный турист, ставший жертвой преступления в Латвии и не владеющий латышским языком? Какие возможности для общения предусмотрены в таких случаях? • Смогут ли сотрудники полиции после введения данной инициативы принимать заявления, давать разъяснения или задавать вопросы пострадавшим на других языках, если это необходимо для выяснения обстоятельств произошедшего? • Не считает ли Министерство внутренних дел, что требования по использованию государственного языка могут привести к тому, что часть жителей будет опасаться обращаться за помощью в правоохранительные органы? • Планирует ли министерство разработать дополнительные рекомендации для сотрудников полиции и других служб, чтобы обеспечить эффективное общение с людьми, не владеющими государственным языком? • Каким образом министерство намерено обеспечить баланс между укреплением позиций госязыка и правом жителей оперативно получать помощь в чрезвычайных ситуациях? • Может ли министерство подтвердить, что любой человек, независимо от его родного языка, и в дальнейшем будет получать полноценную помощь полиции, пограничной службы и других учреждений системы МВД? • Может ли министерство гарантировать, что никому не будет отказано в помощи и никто не получит менее качественную услугу только из-за того, что не владеет латышским языком?

Министерство внутренних дел предоставило официальный ответ на эти вопросы, разъяснив порядок применения нового распоряжения и напомнив о действующих нормах законодательства.

В ответе Министерства внутренних дел подчеркивается, что распоряжение министра направлено на укрепление роли государственного языка и обеспечение его использования при выполнении служебных обязанностей. Однако при этом действующее законодательство предусматривает ряд исключений, связанных с обеспечением безопасности людей и оказанием помощи.

В министерстве напомнили, что, согласно Закону о государственном языке, государственные и муниципальные учреждения принимают и рассматривают документы только на государственном языке, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В частности, это ограничение не распространяется на обращения в полицию, медицинские учреждения, спасательные службы и другие учреждения в ситуациях, связанных с совершением преступлений, правонарушений, необходимостью оказания неотложной медицинской помощи, а также при пожарах, авариях и других чрезвычайных происшествиях.

Таким образом, лица, которые не владеют латышским языком, по-прежнему смогут обращаться за помощью в правоохранительные органы и экстренные службы.

Министерство также разъясняет, что в случаях, специально предусмотренных нормативными актами, например, при даче показаний или объяснений, если человек не владеет государственным языком и вынужден использовать иностранный, ему обеспечивается перевод. При необходимости к процессу привлекается переводчик, который помогает разъяснить содержание документов или процессуальных действий.

Как отмечается в ответе, это необходимо для того, чтобы человек мог в полной мере реализовать свои права и подтвердить, что понимает предоставленную ему информацию.

Отдельно в ведомстве указали, что переписка и другие формы коммуникации с иностранными государствами могут осуществляться на иностранных языках. Кроме того, документы, поступающие из-за рубежа, госучреждения имеют право принимать и рассматривать без перевода на латышский язык.

В МВД также сообщили, что ответственность за выполнение распоряжения министра в повседневной работе возлагается на руководителей учреждений и непосредственных начальников, которые организуют внутреннюю работу ведомств и контролируют исполнение должностных обязанностей сотрудниками.

Таким образом, в министерстве подчеркивают, что введенные требования по использованию государственного языка не отменяют предусмотренных законом механизмов оказания помощи людям, не владеющим латышским языком, в том числе пострадавшим от преступлений, иностранным туристам и другим лицам, которым требуется помощь государственных служб.