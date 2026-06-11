Государственная пограничная охрана начала набор в подразделение специальных операций «Sigma» — одно из самых подготовленных и закрытых подразделений системы МВД. Кандидатам предстоит пройти строгий отбор, включающий физические нормативы и психологическую оценку.

Государственная пограничная охрана приглашает граждан Латвии подать заявки на службу в подразделении специальных операций «Sigma». Речь идёт о наиболее подготовленном подразделении Управления авиации и специальных операций, сотрудники которого участвуют в выполнении задач повышенной сложности и риска.

К кандидатам предъявляются строгие требования. Необходимо иметь латвийское гражданство, владеть государственным языком на высшем уровне, соответствовать требованиям по состоянию здоровья и психологической пригодности, а также иметь как минимум среднее образование.

Преимуществом будет наличие профессионального или высшего образования.

Возраст претендентов обычно не должен превышать 30 лет. Для военнослужащих Национальных вооружённых сил и сотрудников учреждений системы МВД верхняя граница повышена до 35 лет.

Особое внимание уделяется физической подготовке.

Кандидатам предстоит пройти серию испытаний, включая подтягивания, отжимания, бег на 100 метров, челночный бег, кросс на 3000 метров и упражнения на пресс. По каждому нормативу необходимо получить не менее пяти баллов.

Кроме того, потребуется проплыть не менее 400 метров за 12 минут, выполнить тест Купера и продемонстрировать способность жать лёжа вес, сопоставимый с массой собственного тела.

Что важно знать: отбор в «Sigma» значительно жёстче стандартных требований для большинства должностей в государственных силовых структурах. Помимо физической подготовки кандидаты проходят комплексную психологическую оценку.

В погранохране отмечают, что подразделение специализируется на проведении специальных операций, включающих особые тактические действия в условиях повышенного риска для жизни и здоровья сотрудников. Для выполнения таких задач используются специальное вооружение, техника и оборудование, а личный состав проходит дополнительную подготовку.

Желающим принять участие в отборе необходимо направить заявку по электронной почте "[email protected]", указав свои персональные данные, информацию о текущем или предыдущем месте работы, занимаемой должности, профессиональном опыте и контактах.

Набор в «Sigma» проводится на фоне растущего внимания к вопросам безопасности и укрепления возможностей латвийских силовых структур.