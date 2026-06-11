Они обычно не проявляют агрессии и редко представляют прямую угрозу для человека.

В штате Джорджии распространяется инвазивный вид ящериц, которые могут быть переносчиками паразитов и опасных бактерий, включая сальмонеллу, сообщает CBS News. Высокая скорость размножения позволяет этим рептилиям быстро увеличивать численность и вытеснять местные виды животных — они уже сформировали устойчивую популяцию в округах Тумс и Таттнолл.

Речь идет об аргентинском черно-белом тегу (Salvator merianae, гигантский тегу), который обитает в Южной Америке. Взрослые особи имеют черную или темно-серую окраску с белыми полосами на спине и хвосте. Они достигают длины до 1,2 м (4 фута), а их вес составляет более 4,5 кг (более 10 фунтов). Детеныши длиной около 15-20 см (6-8 дюймов) отличаются ярко-зеленой окраской головы, которая исчезает примерно через месяц после рождения.

Тегу ведут дневной образ жизни, отличаются высокой подвижностью, хорошо плавают и способны длительное время находиться под водой. Первые случаи появления этих рептилий в Джорджии Департамент природных ресурсов штата начал расследовать еще в 2018 году, однако с тех пор их популяция значительно выросла.

До сих пор точно неизвестно, каким образом животные оказались в США, однако наиболее вероятной причиной специалисты считают торговлю экзотическими домашними животными. Естественный ареал обитания ящериц охватывает Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию.

С декабря 2023 года аргентинские черно-белые тегу официально отнесены в Джорджии к категории диких животных — ввоз и разведение ящериц в штате запрещается законом. Содержать их в качестве домашних питомцев можно только тем владельцам, которые зарегистрировали и чипировали своих животных до вступления новых правил в силу.

Департамент реализует программу по их отлову и усыплению с 2022 года, однако за последнее время в Джорджии были зафиксированы не менее 56 случаев обнаружения этих рептилий, отмечает Savannah Morning News.

В чем опасность распространения?

Аргентинские тегу представляют серьезную угрозу для местных видов животных. Тегу поедают яйца птиц, гнездящихся на земле, включая перепелов и диких индеек, а также яйца других рептилий — например, американских аллигаторов и редких сусликовых черепах. Их рацион этим не ограничивается — тегу также питаются фруктами и овощами, различными растениями, кормом для домашних животных, падалью и мелкими животными.

Есть также опасение, что тегу могут переносить паразитов и бактерии, способные наносить ущерб сельскохозяйственным культурам. Ситуацию усугубляет отсутствие у тегу естественных врагов в Джорджии и их высокая плодовитость. Одна самка способна ежегодно откладывать до 35 яиц. Потомство обычно появляется летом — в июне и июле, поэтому в ближайшие месяцы жители штата могут встретить этих рептилий в дикой природе.

Хотя аргентинские черно-белые тегу обычно не проявляют агрессии и редко представляют прямую угрозу для человека, специалисты рекомендуют избегать прямого контакта. При обнаружении ящериц следует сообщать об этом в Департамент природных ресурсов Джорджии и не пытаться ловить животных самостоятельно.

Жителям округов Тумс и Таттнолл рекомендуется не оставлять корм для домашних животных на улице, засыпать норы и другие потенциальные укрытия и убирать с участков кучи веток и мусор, которые могут служить убежищем для тегу.

Эксперты предупреждают, что без эффективных мер контроля этот инвазивный вид продолжит распространяться по Юго-Востоку США. За последние годы случаи обнаружения аргентинского черно-белого тегу также были зарегистрированы во Флориде, Алабаме, Южной Каролине и Техасе.