Поклонники скандинавских детективов получили новый повод для обсуждений. Сериал «Гарри Холе», основанный на романе Ю Несбё «Пентаграмма», уже называют одной из самых сильных криминальных премьер года благодаря напряжённому сюжету, мрачной атмосфере и харизматичному главному герою.

В центре истории — опытный детектив полиции Осло Гарри Холе, роль которого исполнил Тобиас Зантельман. Он обладает выдающимся аналитическим умом и умеет мыслить как преступник, что помогает ему раскрывать самые сложные дела. Однако блестящие профессиональные качества соседствуют с тяжёлым характером и борьбой с алкогольной зависимостью, из-за чего у сыщика постоянно возникают проблемы как на работе, так и в личной жизни.

Сюжет начинается с серии жестоких убийств, потрясших Осло. Неизвестный преступник оставляет на местах преступлений зловещий знак — красный бриллиант в форме пентаграммы. Каждая новая жертва становится частью тщательно продуманной игры, а расследование постепенно превращается в смертельно опасную охоту, где ставки растут с каждой серией.

Однако маньяк — не единственная проблема главного героя. Параллельно Гарри вынужден противостоять коррумпированному коллеге Тому Ваалеру, который скрывает собственные преступления и представляет не меньшую угрозу, чем серийный убийца. Из-за этого расследование приобретает сразу несколько уровней интриги.

Первый сезон включает девять эпизодов и собрал сильный актёрский состав. Помимо Тобиаса Зантельмана, в сериале снялись Юэль Киннаман, Пиа Тьелта, Эллен Хелиндер, Андерс Баасмо Кристиансен и Максим Бон Бошуд. Их персонажи не выглядят однозначными героями или злодеями, что делает историю ещё более реалистичной и напряжённой.

Критики особенно отмечают атмосферу классического северного нуара: холодные пейзажи Норвегии, мрачную визуальную стилистику, психологическое напряжение и сложные моральные дилеммы. Именно сочетание детективной интриги и глубокого исследования характера главного героя помогает сериалу выделяться на фоне многих современных криминальных проектов.

«Гарри Холе» будет интересен не только поклонникам произведений Ю Несбё, но и всем любителям интеллектуальных триллеров, где расследование преступления тесно переплетается с внутренней борьбой персонажей. Благодаря запутанному сюжету и непредсказуемым поворотам сериал удерживает внимание практически до самого финала.