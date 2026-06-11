Калснавский арборетум приглашает жителей и гостей Латвии на одно из самых ярких событий начала лета — «Парад пионов». В течение всего июня посетителей ждут сотни цветущих пионов, концерты под открытым небом, экскурсии, ярмарки и развлечения для всей семьи.

Калснавский арборетум, который находится в ведении организации «Latvijas valsts meži», является крупнейшей коллекцией древесных растений в восточной части страны. Здесь произрастает более 2300 видов деревьев и кустарников из разных климатических регионов мира. Помимо богатой дендрологической коллекции, это место известно своими хвойными лабиринтами и впечатляющим садом пионов.

История коллекции пионов началась в 2006 году, когда здесь были высажены первые сорта этих цветов. За годы работы собрание значительно расширилось и сегодня считается одной из крупнейших общедоступных коллекций пионов в Латвии. В июне здесь одновременно расцветают более 300 местных и зарубежных сортов, превращая территорию арборетума в настоящий цветочный парк.

На протяжении всего июня каждые выходные гостей будут радовать романтические концерты с участием различных музыкантов. Одним из центральных событий программы станет традиционная праздничная ярмарка, которая пройдет 13 июня. На ней свою продукцию представят местные производители и ремесленники.

Фото: atputa.lvm.lv

Для желающих узнать больше о растениях организуются экскурсии с гидом. Также посетители смогут осмотреть территорию арборетума во время комфортной поездки на электромобиле. Для участия в таких программах необходима предварительная регистрация.

Семьи с детьми смогут присоединиться к ориентированию «Семейное ралли», а также посетить творческие мастерские, где знакомство с природой и садом проходит в игровой форме. Кроме того, на территории оборудованы специальные площадки для пикников, которыми можно пользоваться бесплатно.

Организаторы отмечают, что насладиться красотой цветущих пионов можно как в будние дни, когда в саду царит спокойная атмосфера, так и в выходные, когда гостей ждет насыщенная развлекательная программа.

Фото: atputa.lvm.lv