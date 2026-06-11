Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Июнь в цвету: Калснава приглашает на Парад пионов 0 93

Культура &
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Калснава приглашает в июне на Парад пионов

Калснава приглашает в июне на Парад пионов

Калснавский арборетум приглашает жителей и гостей Латвии на одно из самых ярких событий начала лета — «Парад пионов». В течение всего июня посетителей ждут сотни цветущих пионов, концерты под открытым небом, экскурсии, ярмарки и развлечения для всей семьи.

Калснавский арборетум, который находится в ведении организации «Latvijas valsts meži», является крупнейшей коллекцией древесных растений в восточной части страны. Здесь произрастает более 2300 видов деревьев и кустарников из разных климатических регионов мира. Помимо богатой дендрологической коллекции, это место известно своими хвойными лабиринтами и впечатляющим садом пионов.

История коллекции пионов началась в 2006 году, когда здесь были высажены первые сорта этих цветов. За годы работы собрание значительно расширилось и сегодня считается одной из крупнейших общедоступных коллекций пионов в Латвии. В июне здесь одновременно расцветают более 300 местных и зарубежных сортов, превращая территорию арборетума в настоящий цветочный парк.

На протяжении всего июня каждые выходные гостей будут радовать романтические концерты с участием различных музыкантов. Одним из центральных событий программы станет традиционная праздничная ярмарка, которая пройдет 13 июня. На ней свою продукцию представят местные производители и ремесленники.

peoniju-parade-1.jpg

Фото: atputa.lvm.lv

Для желающих узнать больше о растениях организуются экскурсии с гидом. Также посетители смогут осмотреть территорию арборетума во время комфортной поездки на электромобиле. Для участия в таких программах необходима предварительная регистрация.

Семьи с детьми смогут присоединиться к ориентированию «Семейное ралли», а также посетить творческие мастерские, где знакомство с природой и садом проходит в игровой форме. Кроме того, на территории оборудованы специальные площадки для пикников, которыми можно пользоваться бесплатно.

Организаторы отмечают, что насладиться красотой цветущих пионов можно как в будние дни, когда в саду царит спокойная атмосфера, так и в выходные, когда гостей ждет насыщенная развлекательная программа.

peoniju-parade-6.jpg

Фото: atputa.lvm.lv

×
Читайте нас также:
#туризм #Латвия #природа #культура #ярмарка #концерты
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото со съемок фильма
Изображение к статье: Агенскалнский рынок
Изображение к статье: Певица Диана Арбенина
Изображение к статье: Кадр из фильма "Лакомый кусок"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Погранохрана Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Поднебесная обзавелась внушительным флотом лайнеров. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Министр обороны США Пит Хегсет
В мире
Изображение к статье: Михаил Платов-Потёмкин был связан с порнодельцами. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Костер на Лиго
Наша Латвия
Изображение к статье: Торговая сеть Rimi
Бизнес
1
Изображение к статье: Погранохрана Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Поднебесная обзавелась внушительным флотом лайнеров. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Министр обороны США Пит Хегсет
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео