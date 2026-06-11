До 23 августа в рижском Музее декоративного искусства и дизайна проходит выставка «Одержимость: 50 лет итальянской керамики», которая впервые представит в Латвии экспонаты из собрания знаменитого итальянского музея.

Экспозиция познакомит посетителей с богатой историей итальянского керамического искусства, охватывающей период от начала XX века до наших дней. В экспозицию вошли работы выдающихся мастеров и художников, оказавших значительное влияние на развитие европейской керамики.

Особое место в проекте занимает коллекция Международного музея керамики в Фаэнце — одного из самых авторитетных учреждений мира, посвящённых этому виду искусства. Именно от названия города Фаэнца произошло слово «фаянс», которое сегодня известно далеко за пределами Италии.

Посетители смогут увидеть произведения, созданные в различных техниках и стилях — от авангардных экспериментов послевоенного периода до современных художественных интерпретаций. Среди авторов представлены признанные мастера XX века, чьи работы давно стали частью истории мирового декоративно-прикладного искусства.

Организаторы отмечают, что выставка позволит проследить, как менялись художественные тенденции и подходы к работе с керамикой на протяжении более чем ста лет. Экспонаты демонстрируют не только высокое мастерство исполнения, но и отражают культурные, социальные и эстетические процессы разных эпох.

Проект станет заметным событием в культурной жизни Риги и предоставит редкий шанс увидеть произведения из коллекции музея, который считается одним из мировых центров изучения и сохранения керамического наследия.