После гибели 13-летней школьницы в Баускском крае на портале общественных инициатив начат сбор подписей за изменение правил дорожного движения. Авторы инициативы предлагают обязать водителей полностью останавливаться возле автобусов, высаживающих детей.

Трагическое ДТП, произошедшее весной в Баускском крае, вновь поставило вопрос о безопасности детей на дорогах и правилах перевозки школьников, пишет ЛЕТА со ссылкой на Latvijas Avīze.

Вечером 8 мая в Ислицской волости автомобиль насмерть сбил девочку 2012 года рождения, которая после выхода из автобуса начала переходить проезжую часть. Как сообщается, автобус возвращался со школьной экскурсии и остановился на обочине, чтобы высадить двух учениц Ислицской основной школы. На транспортном средстве был размещён предупреждающий знак «Группа детей».

По словам очевидцев, водитель автобуса напомнил детям о необходимости соблюдать осторожность и не выбегать на дорогу. Однако избежать трагедии не удалось.

После происшествия полиция начала уголовный процесс и продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.

Гибель школьницы стала поводом для общественной инициативы на портале ManaBalss.lv. Её автор Анете Айзбалте предлагает изменить действующие правила и внедрить в Латвии систему безопасности, которая используется в ряде других стран.

Суть предложения заключается в том, чтобы автобус, перевозящий детей, во время посадки и высадки превращался в своеобразную «зону безопасности», рядом с которой другие транспортные средства обязаны полностью останавливаться.

По мнению автора инициативы, нынешняя система не обеспечивает достаточной защиты. Она отмечает, что требование снижать скорость возле автобусов с детьми на практике часто игнорируется, а многие автомобили продолжают проезжать мимо на высокой скорости.

Что важно знать: сейчас латвийские правила требуют от водителей проявлять особую осторожность возле автобусов, перевозящих детей, однако обязательной полной остановки движения в таких ситуациях не предусмотрено.

Вместе с тем специалисты указывают, что реализация подобной инициативы может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд. Эксперт Дирекции безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис отмечает, что в Латвии отсутствует единая система школьных перевозок. Детей перевозят как специализированные школьные автобусы, так и обычные муниципальные или арендованные транспортные средства. По его мнению, именно это может стать одной из главных проблем при внедрении новых требований.

Однако эксперт подчёркивает, что независимо от типа автобуса водители всегда должны быть максимально внимательными возле остановившегося транспорта, особенно если существует вероятность, что из него выходят дети. Он призывает существенно снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и при необходимости полностью останавливаться, даже если этого прямо не требуют правила.

Трагедия в Баускском крае вновь напомнила о том, что несколько секунд невнимательности на дороге могут иметь необратимые последствия, а вопрос безопасности детей остаётся одной из самых чувствительных тем в дорожном движении.