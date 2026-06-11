Международная шахматная федерация временно приостановила членство Федерации шахмат России после того, как российская сторона не выполнила требования Спортивного арбитражного суда, связанные с деятельностью на оккупированных территориях Украины.
Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о временном приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР). Решение принято после рассмотрения вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), который ранее обязал российскую сторону прекратить деятельность на оккупированных территориях Украины.
В FIDE сообщили, что установленный судом срок для выполнения этих требований истёк, однако необходимые меры приняты не были.
История конфликта началась ещё в 2024 году, когда по инициативе Федерации шахмат Украины FIDE ввела санкции против российской федерации. Причиной стала активность ФШР на территориях Украины, находящихся под российским контролем.
Позднее дисциплинарные меры были смягчены: вместо частичной дисквалификации федерация получила штраф в размере 45 тысяч евро. Однако украинская сторона не согласилась с таким решением и обратилась в CAS.
Спортивный арбитражный суд пришёл к выводу, что действия ФШР затрагивают вопрос территориальной целостности Украины, и обязал российскую федерацию прекратить соответствующую деятельность в течение 90 дней.
Что важно знать: санкции касаются именно Федерации шахмат России как организации. Российские шахматисты сохраняют право участвовать в международных турнирах под эгидой FIDE в соответствии с действующими правилами федерации.
Таким образом, речь не идёт об отстранении отдельных спортсменов от соревнований.
В FIDE отдельно подчеркнули, что ограничительные меры распространяются исключительно на членство национальной федерации в международной организации.
Ситуация вокруг статуса российской федерации стала одним из наиболее заметных международных споров в шахматном мире за последние годы. Она отражает более широкий процесс пересмотра отношений международных спортивных организаций с российскими структурами после начала войны в Украине.
Пока не сообщается, на какой срок будет действовать приостановление членства и какие шаги должна предпринять российская сторона для восстановления своих прав в организации.
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