Международная шахматная федерация временно приостановила членство Федерации шахмат России после того, как российская сторона не выполнила требования Спортивного арбитражного суда, связанные с деятельностью на оккупированных территориях Украины.

Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о временном приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР). Решение принято после рассмотрения вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), который ранее обязал российскую сторону прекратить деятельность на оккупированных территориях Украины.

В FIDE сообщили, что установленный судом срок для выполнения этих требований истёк, однако необходимые меры приняты не были.

История конфликта началась ещё в 2024 году, когда по инициативе Федерации шахмат Украины FIDE ввела санкции против российской федерации. Причиной стала активность ФШР на территориях Украины, находящихся под российским контролем.

Позднее дисциплинарные меры были смягчены: вместо частичной дисквалификации федерация получила штраф в размере 45 тысяч евро. Однако украинская сторона не согласилась с таким решением и обратилась в CAS.

Спортивный арбитражный суд пришёл к выводу, что действия ФШР затрагивают вопрос территориальной целостности Украины, и обязал российскую федерацию прекратить соответствующую деятельность в течение 90 дней.

Что важно знать: санкции касаются именно Федерации шахмат России как организации. Российские шахматисты сохраняют право участвовать в международных турнирах под эгидой FIDE в соответствии с действующими правилами федерации.

Таким образом, речь не идёт об отстранении отдельных спортсменов от соревнований.

В FIDE отдельно подчеркнули, что ограничительные меры распространяются исключительно на членство национальной федерации в международной организации.

Ситуация вокруг статуса российской федерации стала одним из наиболее заметных международных споров в шахматном мире за последние годы. Она отражает более широкий процесс пересмотра отношений международных спортивных организаций с российскими структурами после начала войны в Украине.

Пока не сообщается, на какой срок будет действовать приостановление членства и какие шаги должна предпринять российская сторона для восстановления своих прав в организации.