В Барселоне состоялось историческое событие: папа римский Лев XIV освятил башню Иисуса Христа в храме Святого Семейства (Саграда Фамилия). Церемония прошла ровно через 100 лет после смерти великого каталонского архитектора Антонио Гауди, посвятившего этому собору большую часть своей жизни.

Торжественная церемония состоялась в среду во время визита понтифика в Испанию. Помимо освящения башни Иисуса Христа, папа Лев XIV отслужил мессу в знаменитом храме, строительство которого продолжается уже более века и постепенно приближается к завершению.

Башня Иисуса Христа стала самой высокой точкой собора. Вместе с венчающим ее крестом ее высота достигает 172,5 метра, благодаря чему Саграда Фамилия официально считается самой высокой церковью в мире.

Строительство храма началось в 1882 году, а уже год спустя руководство проектом взял на себя молодой архитектор Антонио Гауди. Со временем Саграда Фамилия стала главным делом его жизни.

Символично, что праздничная месса состоялась ровно через столетие после гибели архитектора. К моменту смерти Гауди в 1926 году была завершена лишь одна из 18 башен, предусмотренных его грандиозным замыслом.

В последующие десятилетия строительство продолжалось благодаря средствам, полученным от продажи билетов и пожертвований частных благотворителей. Сегодня храм остается одной из самых известных достопримечательностей мира и главным символом Барселоны.

Хотя освящение башни Иисуса Христа стало важнейшей вехой в истории Саграда Фамилия, работы над храмом еще продолжаются. В ближайшие годы строителям предстоит завершить декоративное оформление, установить новые скульптуры и возвести монументальную лестницу к главному входу. Полное завершение проекта, начатого более 140 лет назад, ожидается в течение следующего десятилетия.