Прохор Шаляпин устроил экскурсию по квартире, которую недавно полностью обновил. На ремонт и серьезную перепланировку ушло около 11 миллионов рублей (120 000 EUR), зато теперь жилье выглядит именно так, как хотелось хозяину.

Артист уже много лет остается верен Даниловскому району Москвы. Модные жилые комплексы с закрытыми дворами и дизайнерскими лобби его не привлекают. Вместо этого исполнитель делает ставку на проверенные временем дома. Сейчас в его собственности уже четыре квартиры.

Во время съемок певец показал кухню, которая стала одной из самых затратных частей проекта. По его словам, работы еще не завершены окончательно: «Здесь сделали всё, не успели только дверцы поставить, потому что их на заказ делает наша чудесная фабрика в Ярославле. Я очень доверяю российским специалистам. У нас есть прекрасные мастера, которые совершенно не уступают всем этим „итальяно“ и прочее».

Впрочем, во время ремонта обнаружился один неожиданный нюанс, который теперь может сказаться не только на хозяине квартиры, но и на его соседях.

«Всё по высшему разряду. Единственное, рабочие сказали, что в квартире надо увеличить напряжение. Потому что я отказался от газа и поставил электроплиту. Если включу все четыре конфорки, без света останется весь дом», — рассказал Шаляпин.

Интерьер получился светлым и довольно лаконичным. Никаких золотых колонн и хрустальных люстр. Белые стены, светлая мебель и минимум лишних деталей. Правда один необычный предмет всё же привлекает внимание. В спальне рядом с кроватью и массажным креслом стоит настоящий трон с портретом самого хозяина.

Подарок оказался весьма оригинальным, о чем артист с улыбкой рассказал во время экскурсии.

«Мне сделали его в подарок. Вот видите, Прохор Шаляпин в окружении двух исконно русских барышень. С кроватью та еще история… Достаточно известный наш бренд. Собрали кровать, но забыли про подъемный механизм. Удивительно!» — пошутил исполнитель.

Несмотря на теплые чувства к квартире, жить здесь он не собирается. Для себя певец уже приобрел другое жилье, побольше, расположенное неподалеку.

«Разорила меня эта кухня. Стоила больше миллиона рублей. Я оцениваю ее как хороший экономкласс. Считаю, что достойно всё, не итальянское, но очень хорошо. Я вообще всё покупал и проектировал действительно для себя. Но так получилось, что приобрел для себя квартиру метражом больше, недалеко отсюда, туда переезжаю. Там сталинский ампир», — делится Прохор.

А нынешние апартаменты, вероятно, достанутся матери артиста: «Конечно, если бы не метражи и потолок, я бы остался всё-таки в этой квартире. Здесь я чувствую себя прямо очень хорошо. А самый близкий мой человек — мама — сейчас в Мытищах, что, конечно, далековато».

Шаляпин также раскрыл историю, из-за которой в свое время решил во что бы то ни стало обзавестись собственной недвижимостью именно в этом доме. Толчком стала неожиданная реплика сотрудницы консьерж-службы.

«Консьержка мне говорит: „Да кто ты вообще такой? У тебя и квартиры-то своей нет!“ Меня это задело, потому что я всегда чувствовал себя здесь как дома. Представляешь, 17 лет прожил! Да, я снимал квартиру, она не была моей по документам. Но меня это резануло. И даже сказать было нечего. Я был обескуражен. Думаю: „Значит они целое расследование провели, вычислили, что платежка не на меня"».

После этого разговора артист поставил перед собой цель, от которой уже не собирался отступать. В итоге эмоциональный порыв обернулся весьма внушительным результатом.