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Чемпионат мира, как... рассадник опасных инфекций? 0 56

В мире
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Футбольный мяч

Футбольный мяч

ФОТО: LETA

Лихорадка денге, корь, малярия... Скопление сотен тысяч болельщиков - идеальная среда для распространения опасных вирусов.

Корь, половые инфекции и денге: в США запустили систему мониторинга заболеваний на время ЧМ‑2026, - сообщаетRTVI US.

Джорджтаунский университет вместе с сетью медицинских учреждений запустил Центр операций по обеспечению медицинской безопасности. С 1 июня он круглосуточно отслеживает угрозы вспышек — от гриппа и кори до денге, Эболы и инфекций передающихся половым путем, сообщает Scientific American. Поводом для открытия центра стал ЧМ по футболу, который соберет около 5 млн болельщиков в 16 городах Мексики, США и Канады. Места скопления футбольных фанатов станут идеальной средой для распространения вирусов.

Эпидемиологи будут анализировать сточные воды на наличие вирусной ДНК и РНК. Это позволит засечь распространение патогена за несколько дней до того, как заболевшие дойдут до врачей. Обнаружив вирус, исследователи расшифруют его геном, определят штамм и проследят связи между очагами в разных регионах. В систему мониторинга включены геномные лаборатории, биотехнологические компании, обезличенные медицинские данные и даже посты в соцсетях.

Особое беспокойство вызывает корь — одно из самых заразных заболеваний. Вирус держится в воздухе до двух часов после ухода больного, а один зараженный путешественник способен заразить сотни людей еще до появления у него первых симптомов. Только в этом году в США зарегистрировали уже почти 2 000 случаев.

Еще одной потенциальной угрозой остается лихорадка денге, ведь многие матчи пройдут в разгар сезона комаров в Майами, Хьюстоне, Далласе и Лос‑Анджелесе. Врачи опасаются, что инфицированные туристы запустят местную передачу вируса. Что касается Эболы, риск для широкой общественности остается низким, поскольку заболевание передается при контакте с кровью или другими биологическими жидкостями инфицированного человека. Сборная ДР Конго, где находится очаг распространения вируса, перед въездом в США прошла трехнедельную изоляцию

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#эбола
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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