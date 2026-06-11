По текущим ценам это соответствует примерно 500 миллиардам евро. Речь идет не только об украшениях, но и о монетах и слитках.

Во французских семьях у бабушек и дедушек обычным делом считается подарить внукам на день рождения или свадьбу золотую монетку или небольшой слиток.

Несмотря на исторически высокие цены на золото, которые держатся последние несколько месяцев, французы не спешат нести свои сокровища в скупку. Результаты недавно проведенного исследования показывают, что французы предпочитают сохранять свои сокровища в загашнике как инструмент сохранения своего наследия, в том числе потому что золото, в отличие от других активов, легко передается по наследству.

Двое из трех французов владеют хотя бы одним золотым изделием. Среди них лишь каждый десятый владеет более чем 100 граммами золота.

Некоторые эксперты полагают, что у французов в загашниках может быть даже больше золота. Точные объемы установить невозможно, потому что люди говорят на эту тему с большой неохотой. Эта осмотрительность имеет культурные корни, глубоко укоренившиеся во французской истории. Золото издавна было наследием простых людей, чем-то, что передавалось их детям без банковского обслуживания, без следа, без необходимости что-либо объяснять. Это был рефлекс предосторожности, унаследованный от поколений, переживших войны, девальвации и банковские кризисы.

Ну, а что же налоги?

При покупке инвестиционное золото (слитки с минимальной чистотой 995/1000 и монеты, отчеканенные после 1800 года) освобождается от НДС. Однако ювелирные изделия облагаются НДС по ставке 20%.

При продаже монет и слитков существуют два налоговых режима, на усмотрение продавца. Фиксированный налог составляет 11,5% от общей суммы продажи, начиная с первого евро.

Второй вариант, с налогом на прирост капитала, облагается налогом по ставке 37,6%, но с 5% ежегодной льготой, начиная с третьего года владения. То есть слитком или монетой нужно провладеть 22 года, чтобы получить полное освобождение от уплаты налога. Однако, потребуется предъявить письменные документы, подтверждающие дату приобретения золота (счет-фактура, нотариальный акт, декларация по налогу на наследство).

Для ювелирных изделий налог не взимается, если цена продажи составляет менее 5000 евро. При сумме свыше этой применяется вышеупомянутый налоговый режим.