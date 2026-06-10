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Reuters распространяет информацию о бегстве туристов из восточной Латвии 1 148

Бизнес
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латгалия

Туристы начали отменять поездки в восточные районы Латвии после падений украинских беспилотников и объявлений воздушной тревоги в приграничных районах страны, сообщает Reuters.

По данным региональной ассоциации туристической индустрии, около 85% компаний столкнулись с отменами бронирований, а часть бизнеса уже потеряла более половины будущих заказов. Финансовые трудности могут затронуть около 500 малых предприятий.

Речь идет о регионе Латгалия у границы с Россией, известном как «край голубых озер». Представители отрасли рассказали Reuters, что гостиницы, гостевые дома и базы отдыха фиксируют резкое снижение числа туристов.

«Теперь мы понимаем, что все будет не так просто», — заявила агентству представитель региональной ассоциации туристической индустрии Елена Кияско.

Отметим, что в самой Латгалии не в восторге от повышенного внимания СМИ. «Пока сами боимся ехать в Латгалию, туристов из Берлина не дождемся», - заявил президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис.

«В медийном пространстве побеждает «нарратив гибридной войны», – констатирует Я.Йензис. – Нашей туристической отрасли более всего вредит неспособность убедительно показать реальную ситуацию. Конечно, повседневная жизнь течет по привычным рельсам в Латгалии и всей Латвии – люди отправляются на работу, происходят мероприятия, гостиницы и рестораны открыты и готовы принять гостей. Однако это послание неспособны передать ни местным жителям, отменяющим резервации, ни международной аудитории».

В последние месяцы в странах Балтии участились инциденты с украинскими беспилотниками, которые оказываются в воздушном пространстве региона. В понедельник пришлось вызывать французский истребитель – пилоты не промахнулись и сбили дрон.

В мае дрон упал в озеро в Латвии и взорвался при контакте с водой. В том же месяце несколько украинских беспилотников перехватили в небе над Эстонией и Литвой, а в латвийском Резекне два дрона врезались в нефтебазу.

Глава МИД Украины Андрей Сибига признавал, что на территории Латвии упали украинские БПЛА. Позже украинский МИД принес извинения Эстонии и другим странам Балтии за «непреднамеренные инциденты» с беспилотниками.

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#Эстония #Литва #туризм #Украина #Латвия #беспилотники #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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