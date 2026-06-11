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Рэперы Гуф и Баста опять закорешились 0 59

Lifenews
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гуф и Баста - друзья и конкуренты.

Во время совместной работы у музыкантов не возникало сомнений ни по одному из треков.

Медиа-менеджер Кирилл Фокин-Сазонов запустил новый проект «Изнутри», который показывает людей, остающихся за кадром больших событий, известных брендов и творческих проектов. Главная цель проекта – показать, что даже за самым, на первый взгляд, простым делом стоит работа большой команды профессионалов. Героем первого выпуска стал рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф (46), и творческое объединение «Дома».

Авторы проекта показали, как устроена работа команды творческого объединения: кто отвечает за организацию концертов, настройку света и звука, порядок на площадках, создание музыки и другие процессы, без которых невозможно представить работу современного артиста.

В выпуске Гуф рассказал о ближайших планах лейбла и поделился подробностями новых музыкальных проектов. По словам исполнителя, поклонникам стоит ожидать совместный трек с Мари Краймбрери. Кроме того, зрители смогут услышать фрагмент невыпущенной песни «Музыка нас связала». Как признался артист, композиция так и не увидела свет из-за ее слишком личного содержания: «Так как я уважаю свою нынешнюю девушку, я не мог выпустить трек про курортный роман, где я чуть ли не признаюсь в любви другому человеку», – рассказал Гуф.

Исполнитель также прокомментировал развитие собственных бизнес-проектов, связанных с выпуском брендированной продукции: «Это всё как-то само собой получается. Я никого не копирую – ни Литвина, ни Басту», – отметил артист, говоря о производстве энергетиков, чипсов и лимонадов.

В разговоре с Кириллом Фокиным-Сазоновым Гуф поделился тем, как создавался альбом «Баста/Гуф 2026». По словам рэпера, во время работы у музыкантов не возникало сомнений ни по одному из треков и они остались полностью довольны результатом. При этом сам Гуф признался, что не привык пристально следить за реакцией аудитории и позициями релизов в чартах.

Говоря о Басте, Гуф признался, что их дружба за годы пережила многое:

  • Мы с ним дружим давно, и у нас сложная дружба – мы и фронтовали, и корешились, и обнимались, и стрелки были, и чего только не было. Кошка и собака, но соседские – нельзя между собой цапаться. Мы находим общий язык, и я его люблю очень сильно, это мой братан. Хоть он и младше меня, я его считаю старшим, за любой помощью могу обратиться. И спустя столько лет могу сказать, что это настоящий друг, – рассказал Гуф.
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#музыка #рэпер #дружба #творчество #личные отношения
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