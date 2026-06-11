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Джастин Трюдо публично признался в чувствах Кэти Перри 0 141

Люблю!
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джастин Трюдо публично признался в чувствах Кэти Перри
ФОТО: Instagram

Кэти Перри поделилась новыми романтическими фотографиями с Джастином Трюдо после их первого совместного появления на красной дорожке. Бывший премьер-министр Канады не остался в стороне и трогательно обратился к певице в социальных сетях, фактически признавшись ей в любви.

41-летняя Кэти Перри опубликовала в социальных сетях серию снимков с 54-летним Джастином Трюдо, сделанных во время их первого официального выхода в свет в качестве пары.

Влюблённые посетили премьеру концертного фильма Katy Perry: The Lifetimes Tour — Live from Paris («Кэти Перри: Турне всей жизни — концерт в Париже»), которая прошла в рамках кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке.

После мероприятия Трюдо разместил публикацию Перри у себя на странице и оставил тёплое послание, адресованное певице.

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«Какой особенный вечер. Невероятная энергия на экране и в зале! Я так рад быть рядом с тобой, Кэти», — написал бывший глава канадского правительства.

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Певица ответила с присущим ей чувством юмора: «Дорогой, для тебя — Кэтрин».

Слухи о романе Кэти Перри и Джастина Трюдо появились вскоре после расставания артистки с Орландо Блумом. На протяжении последних месяцев пару неоднократно замечали вместе, а осенью прошлого года они впервые подтвердили отношения совместным выходом на публику.

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Ранее Трюдо состоял в браке с Софи Грегуар, с которой воспитывает троих детей. Пара объявила о разводе после почти двух десятилетий совместной жизни.

Что касается Кэти Перри, прошлым летом она рассталась с Орландо Блумом после девяти лет отношений. У бывших возлюбленных есть общая дочь Дейзи. По информации западных СМИ, причиной разрыва стали напряжённые рабочие графики, а также ряд разногласий, возникших на фоне критики в адрес певицы и неудачного коммерческого результата её музыкальных проектов.

Несмотря на расставание, Перри и Блум сумели сохранить дружеские отношения ради воспитания дочери.

Похоже, отношения Кэти Перри и Джастина Трюдо становятся всё более серьёзными. Первый совместный выход на красную дорожку и публичный обмен тёплыми признаниями показали, что звезда мировой поп-сцены и бывший премьер-министр Канады больше не скрывают своих чувств от публики.

Фото: katyperry/Instagram

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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