Предраковые изменения — это нарушения в клетках и тканях, которые повышают вероятность развития злокачественной опухоли. Такие процессы не считаются онкологическим заболеванием и не являются начальной стадией рака, однако требуют наблюдения или лечения.

Клетки с признаками предраковых изменений могут долгое время оставаться стабильными, но без контроля врача существует риск их постепенного перерождения в опухоль.

Разберёмся, какие состояния относятся к предраковым и почему они требуют особого внимания.

Предраковые состояния желудочно-кишечного тракта

Лейкоплакия и эритроплакия полости рта

Лейкоплакия проявляется чрезмерным ороговением слизистой оболочки. На её поверхности появляются плотные белые участки, которые невозможно удалить при чистке зубов или полоскании.

Эритроплакия встречается значительно реже, но считается более тревожным признаком. При этом состоянии слизистая истончается, что приводит к появлению ярко-красных бархатистых пятен, иногда сопровождающихся небольшими изъязвлениями.

Пищевод Барретта

Это одно из осложнений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Под воздействием желудочной кислоты клетки слизистой пищевода постепенно замещаются клетками, характерными для кишечника.

Подобные изменения выявляют примерно у 10% людей с симптомами ГЭРБ. Состояние считается значимым фактором риска развития рака пищевода.

Атрофический гастрит

При атрофическом гастрите клетки слизистой оболочки желудка постепенно разрушаются, вследствие чего уменьшается выработка желудочного сока и соляной кислоты.

Основные причины заболевания:

инфекция Helicobacter pylori — около 80% случаев;

аутоиммунные процессы, при которых иммунная система атакует собственные ткани организма.

Длительное течение заболевания повышает вероятность развития предраковых изменений слизистой желудка.

Воспалительные заболевания кишечника

К предраковым состояниям относят язвенный колит и болезнь Крона. Хроническое воспаление слизистой оболочки кишечника способствует появлению атипичных клеток и повышает риск развития колоректального рака.

Полипоз кишечника

Полипы могут возникать как у людей без наследственной предрасположенности, так и передаваться по наследству.

Различают:

спорадические полипы;

наследственные формы полипоза.

Некоторые разновидности полипов имеют высокий риск злокачественного перерождения и требуют регулярного наблюдения.

Синдром Линча

Синдром Линча — наследственное заболевание, при котором значительно повышается риск развития рака толстой кишки даже при отсутствии множественных полипов.

Людям с таким диагнозом необходимо регулярное обследование и наблюдение у специалистов.

Предраковые состояния дыхательной системы

Бронхиальная эпителиальная дисплазия

При дисплазии изменяются клетки, выстилающие бронхи изнутри. Чаще всего такое состояние выявляют у курильщиков.

Бронхиальная дисплазия считается фактором повышенного риска развития рака лёгких и требует контроля со стороны врача.

Предраковые изменения кожи

К предраковым заболеваниям кожи относятся:

актинический кератоз;

кератоакантомы;

папилломатозы;

диспластические невусы;

пигментная ксеродерма.

Любые изменения формы, размера или цвета родинок, появление незаживающих участков кожи, новых пятен или высыпаний требуют консультации дерматолога.

Предраковые процессы в половой системе

Наиболее распространёнными предраковыми состояниями считаются:

дисплазия шейки матки;

атипическая протоковая гиперплазия молочной железы;

атипическая дольковая гиперплазия молочной железы.

Опасность заключается в том, что многие из этих изменений длительное время протекают бессимптомно и обнаруживаются только во время профилактических обследований.

Основные факторы риска

Наследственность

Если у близких родственников были онкологические заболевания, вероятность развития некоторых предраковых состояний возрастает.

Хроническое воспаление

Воспаление является естественной защитной реакцией организма на повреждение тканей. Однако длительный воспалительный процесс способствует накоплению мутаций в клетках.

В результате может развиться метаплазия — замещение одного типа клеток другим, менее устойчивым к неблагоприятным воздействиям и более склонным к злокачественному перерождению.

К таким состояниям относятся:

эзофагит;

язвенный колит;

болезнь Крона.

Инфекции

Некоторые инфекции способны значительно повышать риск предраковых изменений.

Например:

Helicobacter pylori вызывает хронический гастрит и способствует развитию атрофии слизистой желудка;

вирус папилломы человека (ВПЧ) 16-го и 18-го типов связан с развитием дисплазии шейки матки.

Ультрафиолет и курение

Ультрафиолетовое излучение и табачный дым повреждают клетки организма и ускоряют накопление генетических мутаций, повышая риск развития опухолей.

Как проявляются предраковые состояния

Во многих случаях предраковые изменения длительное время не вызывают никаких симптомов. Если признаки всё же появляются, они зависят от поражённого органа.

Полость рта

На возможные предраковые изменения могут указывать:

плотный белый налёт, который невозможно удалить при чистке — характерный признак лейкоплакии;

ярко-красные участки слизистой — возможная эритроплакия.

Если подобные изменения сохраняются более двух недель, необходимо обратиться к стоматологу.

Пищевод Барретта

Симптомы обычно напоминают проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни:

изжога;

жжение за грудиной;

отрыжка;

тошнота;

кашель.

Атрофический гастрит

На заболевание могут указывать:

снижение аппетита;

неприятная отрыжка;

боли в животе;

тошнота;

рвота.

Воспалительные заболевания кишечника

Для них характерны:

боли в животе;

диарея или чередование диареи и запоров;

вздутие живота.

Синдром Линча и полипозы

Эти состояния нередко протекают без каких-либо симптомов и выявляются только во время обследования.

Дисплазия шейки матки

В большинстве случаев заболевание никак себя не проявляет. Иногда могут возникать кровянистые выделения между менструациями.

Кожные изменения

Поводом для обращения к врачу являются:

пятна, изменяющие форму, размер или цвет;

длительно незаживающие участки кожи;

выделения из родинки;

появление новых подозрительных образований.

Как выявляют предраковые состояния

Диагностика начинается с подробного сбора анамнеза. Врач уточняет жалобы пациента, особенности образа жизни, наличие хронических заболеваний, вредных привычек и наследственной предрасположенности.

После этого назначаются лабораторные анализы, инструментальные исследования и профильные обследования, позволяющие оценить состояние конкретного органа и своевременно выявить возможные предраковые изменения.