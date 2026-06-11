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Visa позволит ChatGPT самостоятельно оплачивать покупки 0 66

Техно
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Visa позволит ChatGPT самостоятельно оплачивать покупки

Платёжная система Visa объявила о партнёрстве с OpenAI, в рамках которого ChatGPT сможет не только искать товары, но и самостоятельно оформлять и оплачивать покупки от имени пользователей. Для этого достаточно будет привязать банковскую карту и задать параметры нужного товара.

Visa интегрирует свою платёжную сеть с ChatGPT, открывая для искусственного интеллекта возможность самостоятельно завершать покупки и проводить транзакции.

Ранее OpenAI уже пыталась развивать подобное направление с помощью функции Instant Checkout, представленной в конце прошлого года. Сервис позволял ChatGPT находить конкретные товары в интернете и оформлять заказы. Однако из-за комиссий для продавцов инструмент не получил широкого распространения, а его поддержка была прекращена в марте.

Новое сотрудничество с Visa должно решить эту проблему. Пользователи смогут привязать свои банковские карты к ChatGPT, а продавцы — принимать платежи, инициированные ИИ-агентами, через инфраструктуру Visa.

В рамках проекта OpenAI предоставит технологию, позволяющую агентам искусственного интеллекта анализировать запросы, принимать решения и инициировать покупки. Visa, в свою очередь, будет отвечать за авторизацию платежей, защиту данных и предотвращение мошенничества.

«По мере того как ИИ-агенты становятся активными участниками экономики, Visa сосредоточена на обеспечении доверия, безопасности и бесперебойности транзакций», — заявил директор по продуктам и стратегии Visa Джек Форестелл.

В качестве примера он привёл ситуацию, когда пользователь сообщает ChatGPT, что ищет беспроводные наушники стоимостью до 150 долларов. После этого искусственный интеллект сможет самостоятельно подобрать подходящую модель и оформить покупку.

При этом в Visa признают, что переход от рекомендаций к самостоятельным покупкам требует значительно более высокого уровня доверия со стороны пользователей. Именно поэтому система будет оснащена дополнительными механизмами контроля.

Компания обещает внедрить лимиты расходов, обязательные этапы подтверждения операций и возможность совершать покупки только у одобренных продавцов.

Особое внимание уделяется защите от ошибок и мошенничества. Банки и ритейлеры опасаются, что ИИ может приобрести неподходящий товар или совершить покупку на большую сумму, чем планировал клиент. Visa утверждает, что все спорные ситуации будут рассматриваться по тем же правилам, что и обычные карточные операции.

Финансовые условия соглашения между Visa и OpenAI пока не раскрываются. Компании также не сообщили, какие комиссии будут взиматься с покупателей и продавцов.

Тем временем главный конкурент Visa — Mastercard — также развивает направление ИИ-покупок. Компания уже объявила о внедрении функций, позволяющих агентам искусственного интеллекта приобретать услуги от имени бизнеса. Например, ИИ сможет самостоятельно заказывать рекламные кампании или услуги веб-подрядчиков для компаний.

По словам Форестелла, массовое доверие к таким технологиям сформируется не сразу. На первом этапе большинство операций, вероятно, будут проходить с обязательным подтверждением пользователя, а ИИ-агенты возьмут на себя лишь поиск, подбор и подготовку покупки.

Эксперты считают, что интеграция платёжных систем с искусственным интеллектом может стать одним из важнейших шагов в развитии цифровой торговли. Однако успех этой технологии во многом будет зависеть от того, насколько надёжно удастся защитить пользователей от ошибок, злоупотреблений и мошенничества.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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