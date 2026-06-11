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«Мы наступили на огромные грабли»: глава СГД раскритиковала запреты на вейпы и ароматизаторы 0 37

Политика
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Парень курит вейп
ФОТО: Unsplash

Введение запретов на электронные сигареты и ароматизированные жидкости в Латвии привело к обратному эффекту — росту нелегального рынка и контрабанды. Об этом заявила генеральный директор Службы государственных доходов Байба Шмите-Роке.

Руководитель Службы государственных доходов Байба Шмите-Роке считает, что отдельные решения по регулированию рынка электронных сигарет оказались непродуманными и создали серьёзные проблемы для государства. Выступая на форуме, посвящённом борьбе с контрабандой, она заявила, что запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости способствовали расширению нелегального рынка.

По её словам, до введения ограничений оборот этих товаров находился под контролем государства, а постепенное повышение акцизов позволяло одновременно пополнять бюджет и снижать потребление за счёт роста цен. Однако после введения запретов ситуация изменилась.

Шмите-Роке отметила, что государство не только лишилось части налоговых поступлений, но и столкнулось с новой проблемой — ростом оборота нелегальной продукции неизвестного происхождения. Особую обеспокоенность, по её словам, вызывает то, что контрабандные электронные сигареты активно распространяются среди молодёжи.

Что важно знать: электронные сигареты и ароматизированные жидкости по-прежнему легально продаются во многих странах Европейского союза. Поскольку внутри ЕС отсутствует таможенный контроль товаров, законно приобретённая продукция может свободно перемещаться между государствами-членами.

По словам главы СГД, после введения запретов контроль за оборотом такой продукции был передан Инспекции здравоохранения и Государственной полиции. При этом дополнительные ресурсы для надзора за соблюдением ограничений выделены не были.

Шмите-Роке также подчеркнула, что легальная продукция проходит контроль качества и безопасности, тогда как происхождение нелегальных товаров зачастую невозможно проверить. По её оценке, это создаёт дополнительные риски для здоровья потребителей, поскольку в контрафактной продукции могут содержаться опасные или токсичные вещества.

«Политические решения принимались ради громких заголовков, и в результате мы наступили на огромные грабли», — сказала Шмите-Роке.

Руководитель СГД отметила, что раньше контрабанда в основном была связана с обычными сигаретами, которые чаще покупали представители социально уязвимых групп населения. Сегодня ситуация изменилась, и нелегальные электронные сигареты стали массовым товаром для более широкой аудитории.

Высказывания главы СГД вновь актуализировали дискуссию о том, насколько эффективны запретительные меры в борьбе с потреблением никотиновой продукции и не приводят ли они к росту теневого рынка вместо ожидаемого снижения спроса.

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#здравоохранение #молодежь #контрабанда #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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