Несмотря на заметное влияние стран Балтии на международную политику и вопросы безопасности, в Европе по-прежнему сохраняются устаревшие представления о регионе. Об этом заявила депутат Европарламента Сандра Калниете, подчеркнув, что Балтия остаётся объектом российских информационных кампаний.

Страны Балтии играют значительно более важную роль в международной политике, чем принято считать, однако многие стереотипы о регионе до сих пор остаются живы. Такое мнение в эфире TV3 высказала депутат Европейского парламента Сандра Калниете. По её словам, негативные представления о странах Балтии формировались годами и продолжают распространяться в международном информационном пространстве.

Калниете считает, что Россия целенаправленно поддерживает подобные стереотипы, стремясь закрепить в сознании зарубежных экспертов представление о странах Балтии как о нестабильном и рискованном регионе. Особенно заметным это стало после начала полномасштабной войны России против Украины.

По словам политика, несмотря на статистические данные и реальные экономические показатели, страны Балтии нередко пытаются представить как территорию, находящуюся под постоянной угрозой и малоинтересную для инвестиций.

При этом, считает Калниете, факты говорят об обратном.

Именно поэтому важным шагом она назвала создание в Брюсселе Международного центра безопасности Балтии, который будет заниматься продвижением объективной информации о регионе и противодействием дезинформации.

Что важно понимать: вопрос репутации стран Балтии сегодня связан не только с политикой, но и с инвестициями, безопасностью, международным сотрудничеством и восприятием региона за рубежом.

По мнению Калниете, в последние годы отношение к Балтийскому региону постепенно меняется, а влияние российской пропаганды на общественное мнение в Европе ослабевает.

«Туман постепенно рассеивается», — охарактеризовала ситуацию депутат.

Вместе с тем она считает, что многие государства Западной Европы по-прежнему не воспринимают угрозы со стороны России так остро, как страны Балтии и другие государства восточного фланга НАТО.

Особую обеспокоенность у политика вызывает развитие российского военно-промышленного комплекса. По её словам, объёмы производства вооружений уже сейчас могут превышать потребности войны против Украины. Калниете полагает, что это может свидетельствовать о подготовке России к возможным будущим конфликтам за пределами Украины.

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Она также отметила, что Европа пока отстаёт в развитии беспилотных технологий — направления, которое становится одним из ключевых факторов современной безопасности.

Созданный в Брюсселе Международный центр безопасности Балтии планирует заниматься продвижением интересов стран региона на международных площадках, противодействием дезинформации и укреплением понимания роли Балтии в Европейском союзе и НАТО.