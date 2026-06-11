Россия расширяет военную инфраструктуру вблизи границ Финляндии, Норвегии и стран Балтии. По данным совместного расследования шведских и норвежских журналистов, новые объекты в перспективе смогут принять до 115 тысяч военнослужащих.

Россия активно наращивает военное присутствие на северо-западном направлении и создаёт новые объекты рядом с границами стран НАТО в Северной Европе и Балтии.

К такому выводу пришли журналисты шведской телерадиокомпании SVT и норвежской NRK, проанализировавшие спутниковые снимки российских военных объектов.

На фотографиях зафиксированы новые казармы, склады боеприпасов, техника и строительные работы сразу в нескольких районах. Речь идёт о Печенгском районе возле границы с Норвегией, Петрозаводске, населённом пункте Сапёрное у границы с Финляндией, районе Луги (ближе к странам Балтии), а также Калининградской области.

Особое внимание привлекла база в Печенгском районе. Сейчас она рассчитана примерно на 7000 военнослужащих, однако после завершения модернизации её вместимость может увеличиться до 17 000 человек.

По оценке командующего армией Финляндии Паси Велимяки, численность российских войск вблизи финской границы в перспективе способна вырасти с нынешних примерно 20 тысяч до 80 тысяч военнослужащих. В совокупности все объекты, которые исследовали журналисты, смогут разместить до 115 тысяч человек.

Военные и разведывательные структуры стран региона внимательно следят за происходящим. Руководитель шведской военной разведки Томас Нильссон заявил, что подобное расширение инфраструктуры нельзя воспринимать как демонстративный шаг. По его словам, речь идёт о создании потенциала для возможного противостояния с НАТО в будущем:

«Это угроза, к которой мы должны относиться серьёзно (...). Мы не считаем, что всё это делается лишь для демонстрации. Речь идёт о подготовке потенциала для возможного противостояния НАТО в крупномасштабном конфликте в будущем», — заявил Нильссон.

Эксперты обращают внимание на ещё одну особенность: значительная часть новых объектов пока не заполнена личным составом. Предполагается, что их активное использование может начаться после завершения или замораживания войны России против Украины.

Командующий силами НАТО в странах Балтии и Польше генерал-майор Брайан Ниссен отметил, что пока основные ресурсы России сосредоточены на украинском фронте. Однако ситуация может быстро измениться в случае прекращения активных боевых действий.

Что важно понимать: речь идёт не о переброске 115 тысяч военнослужащих уже сейчас, а о создании инфраструктуры, которая позволит разместить такое количество войск в будущем.

Обеспокоенность в связи с происходящим выражают и в Норвегии. Командующий вооружёнными силами страны Эйрик Кристофферсен заявил, что если Россия действительно реализует планы по наращиванию группировки до заявленных масштабов, уровень военной угрозы для региона возрастёт.

На фоне вступления Финляндии и Швеции в НАТО северное направление становится одним из ключевых участков долгосрочного военного планирования как для России, так и для стран альянса.