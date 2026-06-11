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Почему у кабачков появляются пустоцветы? 0 93

Дом и сад
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему у кабачков появляются пустоцветы?

Кабачок — это низкокалорийный овощ, который можно встретить на большинстве дачных участков.

 

При правильном уходе с одного куста кабачков можно собрать до 12 килограммов урожая. Однако в процессе их выращивания могут возникать различные проблемы.

Одной из самых распространенных является наличие большого количества пустоцветов.

Почему же кабачки цветут пустоцветами?

Перекрестное опыление — важный процесс для формирования первых плодов. Мужские цветы не способны образовать завязь плода.

По этой причине их называют пустоцветами. Чтобы определить пустоцвет, достаточно обратить внимание на нижнюю часть цветка. У женских бутонов в месте завязи наблюдается утолщение, тогда как крупные мужские бутоны обычно растут на тонком черешке.

Также можно быстро определить пол цветка, заглянув внутрь лепестков: у мужских бутонов находятся тычинки, а у женских — пестик.

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