Кабачок — это низкокалорийный овощ, который можно встретить на большинстве дачных участков.

При правильном уходе с одного куста кабачков можно собрать до 12 килограммов урожая. Однако в процессе их выращивания могут возникать различные проблемы.

Одной из самых распространенных является наличие большого количества пустоцветов.

Почему же кабачки цветут пустоцветами?

Перекрестное опыление — важный процесс для формирования первых плодов. Мужские цветы не способны образовать завязь плода.

По этой причине их называют пустоцветами. Чтобы определить пустоцвет, достаточно обратить внимание на нижнюю часть цветка. У женских бутонов в месте завязи наблюдается утолщение, тогда как крупные мужские бутоны обычно растут на тонком черешке.

Также можно быстро определить пол цветка, заглянув внутрь лепестков: у мужских бутонов находятся тычинки, а у женских — пестик.