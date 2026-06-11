Несмотря на заявления о возможном переломном значении ближайших месяцев, война в Украине, вероятнее всего, не завершится летом 2026 года. Такой прогноз озвучил футуролог и доктор экономических наук Андрей Длигач, проанализировав военные, экономические и геополитические факторы.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что июнь и июль 2026 года могут стать определяющими месяцами, вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи увидели в этих словах намёк на возможное завершение войны или, по крайней мере, серьёзные перемены на фронте.

Однако футуролог, доктор экономических наук Андрей Длигач считает, что говорить о скором окончании войны преждевременно, сообщает TSN.

По его словам, проведённые исследования показывают: в периоды серьёзных испытаний решающую роль для устойчивости государства играет не только экономика, но и общественный оптимизм.

«Война не закончится летом 2026 года, и это не должно вводить нас в состояние растерянности. Наши исследования показали, что именно оптимизм нации помогает государствам проходить через тяжёлые кризисы эффективнее, чем многие экономические инструменты», — отметил эксперт.

Что происходит с военным потенциалом России

По словам Длигача, ситуация на поле боя остаётся противоречивой.

С одной стороны, Россия продолжает сохранять запасы ракетного вооружения, а эффективность украинской противовоздушной обороны постепенно растёт. Особенно это касается перехвата различных типов ракет.

При этом баллистические ракеты остаются одним из немногих направлений, где у России сохраняется относительное преимущество. Однако производство такого вооружения обходится дорого, а возможности его наращивания ограничены.

Эксперт также обращает внимание на удары Украины по логистической инфраструктуре противника.

По его словам, значительная часть транспортных средств, используемых для снабжения российских войск на южном направлении, была уничтожена. Это существенно осложняет логистику и увеличивает стоимость военных операций.

Кроме того, серьёзные проблемы, по мнению Длигача, накапливаются и в российской экономике.

Он отмечает, что дефицит федерального бюджета продолжает расти, а возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов ограничены.

Почему Москва может выбрать путь эскалации

На первый взгляд может показаться, что России выгодно искать пути завершения войны. Однако эксперт считает, что логика политических решений не всегда совпадает с экономической логикой.

По его мнению, Кремль может пойти по пути дальнейшей эскалации конфликта.

Длигач допускает, что Россия способна попытаться расширить географию противостояния, усилить давление на страны Балтии или Польшу либо использовать другие формы гибридного воздействия.

«Россия вряд ли согласится на тихое завершение войны и сохранение статус-кво. Более вероятно, что она будет стремиться перевести противостояние в политическую, экономическую или террористическую плоскость», — считает эксперт.

При этом сценарий применения ядерного оружия он называет маловероятным.

По словам футуролога, такой вариант не даёт России стратегических преимуществ и несёт для неё слишком высокие риски.

Возможна ли пауза в войне

Длигач сохраняет свой прежний прогноз о том, что в обозримом будущем может наступить временная пауза в активных боевых действиях.

Однако, по его мнению, это не будет означать окончательного мира.

Эксперт считает, что после возможной передышки Россия может попытаться восстановить силы и подготовиться к новой фазе противостояния.

Чтобы избежать подобного сценария, Украина, по мнению Длигача, должна продолжать наращивать собственный военный потенциал и ослаблять возможности российского военно-промышленного комплекса.

Он утверждает, что стратегической задачей остаётся нанесение таких потерь российской оборонной промышленности, которые будет невозможно быстро компенсировать даже в случае прекращения активных боевых действий.

Какой сценарий выглядит наиболее вероятным

По оценке футуролога, наиболее реалистичным вариантом остаётся сохранение войны в её нынешнем виде, хотя интенсивность отдельных видов атак может постепенно снижаться.

Он считает менее вероятными сценарии скорого подписания мирного соглашения, личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина или замораживания конфликта уже в 2026 году.

При этом эксперт допускает, что в будущем стороны могут оказаться в ситуации, которую в теории игр называют «равновесием Нэша» — состоянии, при котором продолжение конфликта становится слишком затратным, а выход из него без уступок оказывается невыгодным для каждой из сторон.

По мнению Андрея Длигача, ближайшие месяцы действительно могут оказаться важными для развития событий, однако говорить о завершении войны уже этим летом пока рано. Более вероятным сценарием он считает продолжение противостояния, возможную временную паузу и дальнейшую борьбу за стратегическое преимущество как на поле боя, так и в экономической сфере.