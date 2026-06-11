Силы беспилотных систем Украины за год после своего создания нанесли российским объектам ущерб примерно на 40 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув растущую роль дронов в современной войне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы беспилотных систем за первый год своей работы добились значительных результатов, нанеся ущерб российским объектам на сумму около 40 миллиардов долларов.

По его словам, беспилотные технологии позволили поражать цели, которые ранее были недоступны для обычных вооружений либо требовали слишком больших затрат ресурсов.

«Всего за год после создания Сил беспилотных систем уже были поражены российские цели различного уровня почти на 40 миллиардов долларов», — заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что эффективность дронов измеряется не только материальным ущербом. По его словам, использование беспилотников позволяет выполнять задачи с меньшими рисками для личного состава и помогает сохранять жизни военнослужащих.

За последние месяцы особую роль начали играть удары средней дальности. Как утверждает Зеленский, украинские беспилотники всё чаще способны поражать объекты российской военной логистики как на оккупированных территориях Украины, так и в приграничных районах России. Именно развитие таких возможностей стало одним из ключевых направлений модернизации украинской армии.

Что важно понимать: за время войны беспилотники превратились из вспомогательного инструмента в один из главных элементов боевых действий. Сегодня они используются для разведки, корректировки огня, атак на военные объекты и нарушения логистики противника.

По мнению Зеленского, украинские Силы беспилотных систем уже стали примером для многих армий мира, которые внимательно изучают опыт их применения.

Президент также дал понять, что Украина намерена и дальше наращивать производство и использование беспилотников.

«Мы продолжим укреплять Силы беспилотных систем», — подчеркнул он.

На фоне продолжающейся войны роль беспилотных технологий продолжает расти, а конкуренция в сфере разработки новых дронов становится одним из ключевых факторов современного военного противостояния.